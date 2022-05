Sem Taison, Inter enfrenta o Guaireña pela liderança do Grupo E da Sul-Americana

enfrentar o Guaireña, nesta quinta-feira (5), às 19h15min, pela 4ª rodada do Grupo E O Inter não contará com Taison parada Copa Sul-Americana. O camisa 7 sentiu um desconforto na coxa esquerda, foi preservado e não viajou com a delegação para Assunção, no Paraguai. O Inter tem o mesmo número de pontos do adversário, atrás apenas pelo número de gols marcados.

A dúvida que fica é se o técnico Mano Menezes manterá Maurício na equipe ou se será mais cauteloso, colocando Rodrigo Dourado ao lado de Gabriel, para reforçar a marcação, assim como diante do Independiente Medellín, na Colômbia.

Taison havia retornado no empate sem gols com o Avaí, domingo, pelo Brasileirão, já que tinha superado um edema na coxa direita. O último jogo do camisa 7 havia sido justamente no empate com o Guaireña, ainda sob o comando de Cacique Medina, em 14 de abril, no Beira-Rio. Agora, o desconforto foi na coxa esquerda e ele permaneceu em Porto Alegre para não agravar a lesão.

a tendência é que Vitão seja o escolhido Já na zaga, sem poder contar com Rodrigo Moledo, afastado por um problema muscular,. A justificativa seria a estatura, devido ao jogo aéreo dos paraguaios. Com isso, Gabriel Mercado fica como opção no banco, e Vitão formará a dupla ao lado de Bruno Méndez.

Desta forma, uma provável escalação pode ter Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Vitão (Mercado) e Renê; Gabriel, Dourado (Mauricio), Edenilson, Carlos de Pena e Wanderson; Alemão.

Mano também não poderá contar com o atacante Pedro Henrique e o meia Alan Patrick. Ambos não estão inscritos na competição e permaneceram na Capital. Conforme o técnico informou após o empate com os catarinenses, o novo camisa 10 colorado poderá fazer sua estreia diante do Juventude, domingo, em Caxias do Sul.