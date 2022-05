Guaireña-PAR x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter vai até o Paraguai enfrentar o Guaireña pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2022. O confronto acontece nesta quinta-feira (5), às 19h15min (no horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, na capital Assunção.

Guaireña e Inter são os dois líderes do grupo E, com 5 pontos cada – o time paraguaio fica em primeiro pelo desempate nos gols marcados. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada chave da Sul-Americana avança para as oitavas de final da competição.

Uma vitória colorada deixaria o time do técnico Mano Menezes isolado no primeiro lugar com oito pontos, numa situação em que restariam duas partidas a serem disputadas diante do seu torcedor no Beira-Rio.

Na segunda rodada, em Porto Alegre, o Inter não saiu do empate em 1 a 1 com os paraguaios - na época, o colorado era comandado pelo técnico uruguaio Alexander Medina.

Onde assistir

O torcedor colorado deve sintonizar na Conmebol TV, única detentora dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana

Prováveis escalações

Guaireña-PAR

Rubén Escobar; Giménez, Paniagua, David Mendoza e Joel Jiménez; Jordán Santacruz e Aguilar; Alex Cáceres, Pablo Ayala e Otazú Vera; Murillo Gamboa. Técnico: Troadio Duarte.

Inter

Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado (Vitão) e Renê; Gabriel, Rodrigo Dourado (Maurício), Edenilson, Carlos de Pena e Wanderson; Alexandre Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem

O árbitro da partida será Cristian Garay, do Chile. Ele será auxiliado pelos chilenos Alejandro Molina e Miguel Rocha.