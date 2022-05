Vitão e Mercado brigam por vaga ao lado de Bruno Méndez

A disputa para formar a dupla de zaga para o confronto com o Guaireña, pela 4ª rodada da Sul-Americana, na quinta-feira (5), no Paraguai, está em aberto. A tendência é de que Bruno Méndez seja mantido, enquanto Gabriel Mercado e Vitão disputam a vaga deixada por Rodrigo Moledo, que para de quatro a seis semanas devido a uma lesão. Nas redes sociais, a torcida iniciou uma campanha pela permanência de Bruno no Inter. O vínculo do uruguaio se encerra em junho.

Nesta terça-feira (3), o grupo colorado retomou os trabalhos sob o comando do técnico Mano Menezes. A equipe deve ser a mesma que iniciou no domingo, com a entrada de Taison na vaga de Maurício. Na defesa, Vitão pode sair na frente pela estatura. Uma possibilidade, pelo mesmo motivo, seria a entrada de Rodrigo Dourando no lugar de Gabriel. O Colorado volta aos treinos na manhã desta quarta.