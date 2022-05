Grêmio terá só um jogo diante da torcida em maio

elenco que lidera a segunda divisão nacional A segunda-feira (2) foi de folga para o. Após cinco rodadas disputadas e alguma oscilação, o Grêmio venceu três jogos seguidos e assumiu a ponta da Série B. Para se manter no topo, o Tricolor terá uma semana cheia para treinos até o confronto de gigantes no próximo domingo (8), quando enfrentará o Cruzeiro, às 16h, na Arena Independência.

Aliás, no mês de maio, os comandados de Roger Machado terão apenas uma partida em Porto Alegre. Na 7ª rodada, após enfrentar os mineiros, o adversário será o Ituano, no interior paulista. Três dias depois, o Grêmio recebe o Criciúma, na Arena. Já no dia 29, o Tricolor encerra o mês em partida contra o Vila Nova, em Goiás, voltando a jogar diante da sua torcida apenas no dia 7 de junho, quando recebe o Novorizontino. A sequência de jogos fora de casa se justifica pelas duas partidas em sequência neste início de competição, contra Chapecoense e Guarani.

Roger inicia a preparação para o duelo com os mineiros pela Série B nesta terça-feira. O time não deve ter mudanças em relação ao que venceu os alagoanos por 2 a 0, no sábado, em casa. O lateral-esquerdo Nicolas acabou expulso e deve ser substituído por Diogo Barbosa, que iniciou a competição como titular.

Mais à frente, ao que tudo indica, Elias Manoel ganhou a posição de Campaz. Essa alteração pode ser revista dependendo do adversário, conforme indicou o treinador na coletiva pós-jogo. Para a partida, Roger ainda não contará com Edílson, que segue se recuperando de uma lesão muscular.

Quem deve seguir ganhando minutagem depois de uma boa estreia é Elkeson. O atacante de 32 anos, naturalizado chinês, entrou aos 22 minutos do segundo tempo. O atleta entrou na vaga de Diego Souza e apresentou boa movimentação. Porém, após um mês de pré-temporada, o jogador sabe que ainda precisa evoluir fisicamente.