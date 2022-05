Número de zagueiros no elenco preocupa o Inter

empate sem gols com o Avaí Hoje, o técnico Mano Menezes tem um bom número de defensores à disposição. No entanto, o quadro pode ser modificado em breve. Durante o, logo aos nove minutos de jogo, Rodrigo Moledo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e preocupa. Além dele, Bruno Méndez pode estar deixando o Inter no próximo mês. Outro zagueiro que tem o futuro incerto é Vitão, que chegou com um contrato de apenas três meses.

Moledo foi reavaliado nesta segunda-feira (2) e o departamento médico confirmou a lesão muscular na coxa esquerda, que faz o camisa 4 ficar de fora de quatro a seis semanas. Curiosamente, ele não viajou com o grupo para a Colômbia, para a partida com o Independiente Medellín, e acabou se machucando diante dos catarinenses, pelo Brasileirão.

Já Bruno Méndez, titular no domingo, tem o futuro bem indefinido. A vontade do jogador de 22 anos é permanecer em Poro Alegre e ele já teria um acerto encaminhado com a direção. Por outro lado, o Corinthians, que possui os direitos do atleta, já disse que só aceita negociá-lo por US$ 6 milhões (R$ 34,4 mi). A direção colorada tentará reduzir esse valor para ficar com o uruguaio, que tem vínculo até junho.

Inter e Corinthians teriam um acordo de cavalheiros para que Bruno não extrapole os sete jogos pelo Colorado, podendo atuar por outro clube ainda neste Brasileirão. Enquanto isso, a direção do Inter prepara uma proposta para ter o zagueiro em definitivo.

Já Vitão, contratado por empréstimo junto ao Shakhtar Donetzk, tem empréstimo de apenas três meses. A diretoria do Inter conta com uma ampliação deste prazo até o final do ano, já que o campeonato ucraniano pode não ser retomado devido à guerra com a Rússia. Neste momento, o argentino Gabriel Mercado é o nome mais certo entre os defensores à disposição de Mano. Kaique Rocha e o jovem Tiago Barbosa seguem se recuperando de lesões.

Nesta segunda-feira, os titulares que foram a campo no domingo realizaram um trabalho regenerativo no CT Parque Gigante. O restante do elenco teve um treino com bola, entre eles, Alan Patrick que ficará à disposição diante do Juventude, no próximo domingo, em Caxias do Sul.

O próximo compromisso colorado é na quinta-feira, às 21h30min, contra o Guaireña, no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. A partida vale a liderança do Grupo E.