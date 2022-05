Sertões lança roteiro comemorativo, aumenta percurso e vira maior rali do mundo

A edição comemorativa dos 30 anos do Rally dos Sertões reserva neste ano um roteiro especial para os competidores entre os dias 26 de agosto e 10 de setembro. A competição de carro, UTV, quadriciclo e moto terá uma disputa ainda mais desafiadora, com percurso de 7.234 quilômetros, sendo 4.811km de trechos especiais, superando em distância o Rally Dakar.

O roteiro de 14 cidades e oito estados brasileiros foi divulgado em evento no Museu do Ipiranga, que está de portas fechadas desde 2013 e passa por grandes reformas, visando a reabertura para as celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil, em setembro.

A edição das edições, como definiu Joaquim Monteiro, CEO da Dunas Race, organizadora dos Sertões, terá a largada em Foz do Iguaçu (PR) e passará por Umuarama (PR), Presidente Prudente (SP), Campo Grande (MS), Costa Rica (MS), Barra do Garças (MT), São Félix do Araguaia (MT), Palmas (TO), Mateiros (TO), Bom Jesus (PI), Balsas (MA), Imperatriz (MA), Paragominas (PA) e terminará em Salinópolis (PA).

Cortando as cinco regiões do País, as etapas, algumas inéditas, vão apresentar diferentes níveis de desafio e exigirão grande preparação física e psicológica dos participantes. A apresentação da prova também serviu para trazer detalhes estratégicos sobre os mais diferentes trechos, quanto ao terreno, deslocamento e condições climáticas.

Os participantes vão até atravessar uma fazenda de 30km na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Para participar, as inscrições ainda podem ser feitas no site do evento e os valores custam R$ 20.900 para carro, R$ 23.600 para UTV, R$ 15.600 para quadriciclo e R$ 10.400 para moto.

A cerimônia também inaugurou um Hall da Fama dos ralis e homenageou grandes personagens da história do Sertões. A primeira turma foi composta por Moara Sacilotti, Edu Piano, Guiga Spinelli, Du Sachs e Beco Andreotti, que receberam muitos aplausos dos presentes. "Espero ser lembrada como a mulher que nunca cansa de andar de moto no sertão", disse Moara.

O Sertões deste ano também vai "abraçar" novamente o kitesurf entre 1 e 16 de novembro, além de promover o mountain bike em Ibitipoca (MG), entre 7 e 9 de julho. O kitesurf, em sua segunda edição, também será em formato de rali, com distância de aproximadamente 500km e 250km para as categorias Pro/Elite Pro e Adventure. Já no evento de três dias de bicicleta, os competidores vão pedalar em média 60km por dia.

O Sertões deste ano comemora ainda o Bicentenário da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, mostrando um País que muitos não conhecem. Por isso que a programação deste ano também destacou a reforma do Museu do Ipiranga, um dos principais do Brasil, que ganha uma ampliação grande e deixará o modelo tradicional para abrigar uma ideia mais tecnológica e diversa, atraindo um público mais jovem. A previsão de abertura será no dia 7 de setembro, na comemoração dos 200 anos da Independência, e tem previsão de receber, em média, 1 milhão de visitantes por ano.