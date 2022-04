Abel Braga diz que sua carreira como treinador no Brasil acabou

Abel Braga, que entregou o posto de comandante do Fluminense na manhã desta quinta-feira (28), já faz planos para encerrar a carreira como técnico. Em entrevista ao blog do jornalista Paulo Vinicius Coelho, Abel explicou que não pretende mais assumir o comando técnico de uma equipe no Brasil, deixando a possibilidade aberta apenas para propostas de clubes do exterior.

No entanto, ele não descartou assumir um outro cargo dentro das estruturas dos clubes. "Se não for fora do País, a minha carreira como treinador aqui dentro acabou. Eu não quero mais. Já tive convites para diretor técnico e diretor de transição. Algo como o Muricy está fazendo no São Paulo", disse Abel.

A última partida do treinador à frente do Fluminense foi na última terça-feira (26), no empate com o Unión Santa Fe, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. A saída de Abel se torna a quarta mudança de técnico do Campeonato Brasileiro, em apenas três rodadas de competição.

Abelão se junta a Alexander Medina (Inter), Alberto Valentin (Athletico-PR) e Marquinhos Santos (América-MG) em uma estatística deste começo de Campeonato Brasileiro: a Série A tem mais treinadores demitidos do que rodadas disputadas.