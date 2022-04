Grêmio mira nova vitória para se consolidar no G-4

vitória sobre o Operário-PR, na quarta-feira (27) O Grêmio parece ter um novo titular para a sequência da Série B. Autor do gol da, Elias Manoel entrou no intervalo e deu outra movimentação ao ataque gremista. Com isso, Campaz pode estar deixando a equipe. O próximo adversário gremista é o lanterna CRB, que ainda não venceu na competição. Os alagoanos chegam em Porto Alegre sem seu principal jogador: o volante Maicon, ex-Tricolor, que está lesionado.

O restante do time deve ser o mesmo que venceu os paranaenses e entrou pela primeira vez no G-4 da Série B. Ainda sem contar com os lesionados Edílson e Ferreirinha, o técnico Roger Machado deve ter Brenno; Rodrigo, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Silva, Villasanti e Bitello; Elias, Biel e Diego Souza.

Quem pode ficar à disposição do treinador na Arena é o atacante Elkeson. O brasileiro naturalizado chinês teve a papelada regularizada e está apto para atuar no Brasil. Sem jogar desde novembro, o atleta de 32 anos vem tendo bom desempenho nos treinos, embora não esteja na forma física ideal. Com isso, deve ficar como opção no banco.

Nesta quinta-feira (28), devido ao mau tempo, o voo que trazia a delegação precisou pousar em Florianópolis, atrasando a logística. Entretanto, já estava previsto o dia de folga para os jogadores, que se reapresentam nesta sexta.