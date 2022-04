Mano Menezes terá novidades para o jogo de domingo contra o Avaí

vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Medellín, na Colômbia, pela Sul-Americana A quarta-feira (27) foi dia de retorno da delegação do Inter a Porto Alegre após a. O triunfo em Pereira colocou o Colorado na liderança do Grupo E, fazendo com que o time dependa só de si para encerrar no topo da chave, já que apenas um avança às oitavas de final.

Nesta quinta-feira, o técnico Mano Menezes começa a preparar a equipe que enfrentará o Avaí, domingo (1º), às 19h, no Beira-Rio, pela 4ª rodada do Brasileirão. E para encarar os catarinenses, que vêm de vitória sobre o Goiás por 3 a 2, na última rodada, o treinador colorado terá retornos importantes.

O zagueiro Rodrigo Moledo, preservado da viagem para a Colômbia pelo desgaste físico, volta ao time titular. A dúvida fica por conta de quem será sua dupla de zaga. Mercado e Vitão entram na disputa. Já no ataque, Taison deve retornar, depois de ficar três jogos de fora por conta de um edema muscular na coxa esquerda.

Outra novidade que deve ficar à disposição de Mano para domingo é o atacante Pedro Henrique. Último reforço a ser apresentado antes do fechamento da janela de transferências, o jogador de 31 anos, vindo do Sivasspor, da Turquia, está recuperado de uma lesão muscular, realizou algumas atividades físicas e pode ficar no banco de reservas. Pedro Henrique não atua desde o dia 2 de abril.

A dúvida que fica para a escalação de domingo é onde Taison entrará na equipe na estreia de Mano Menezes diante da torcida colorada. A tendência é de que Maurício seja sacado do time. Com isso, o provável Inter para o duelo com o Avaí deve ter Daniel; Bustos, Moledo, Vitão (Mercado) e Renê; Gabriel (Dourado), Edenilson e Carlos De Pena; Taison, Wanderson e Alemão.

E para ter um Beira-Rio lotado na estreia de Mano, a direção liberou a entrada para os associados das categorias Campeão do Mundo e Nada Vai nos Separar, mediante apenas o check-in. Já os ingressos para o torcedor em geral começam a ser comercializados às 10h desta quinta-feira pelo site www.internacional.com.br ou na bilheteria, a partir da sexta-feira até o dia do jogo.