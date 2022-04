Inter bate o Independiente Medellín, na Colômbia, e assume a liderança do Grupo E

O Inter encarou uma longa maratona para chegar até o palco do jogo desta terça-feira (26), na Colômbia. Só que no final, a vitória colorada compensou e muito todo o esforço até chegar em Pereira. O triunfo por 1 a 0 sobre o Independiente de Medellín colocou o time de Mano Menezes na liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana. O gol da vitória saiu dos pés do artilheiro Alemão, o terceiro em três jogos seguidos. Nesta quarta-feira, às 19h15min, em assunção, no Paraguai, o Guaireña recebe os equatorianos do 9 de Outubro, na outra partida da chave.

Preservando algumas peças devido à longa viagem da delegação para Colômbia, Mano promoveu quatro substituições em relação ao time que venceu o Fluminense por 1 a 0, no domingo, no Rio de Janeiro. Bruno Méndez e o estreante Vitão formaram a dupla de zaga. No meio-campo, Rodrigo Dourado voltou a ser titular e na frente, Alemão ganhou a vaga de Wesley Moraes.

A primeira etapa foi bastante equilibrada com o Independiente Medellín controlando a partida, mas sem levar muito perigo ao goleiro Daniel. O Inter passou a dominar as ações a partir dos 20 minutos de jogo. A primeira chegada mais perigosa dos visitantes ocorreu aos 27: após boa troca de passes, Edenilson ajeitou para Gabriel bater de primeira, mas a finalização saiu fraca.

Aos 39, brasileiros e colombianos chegaram perto de abrir o marcador. Primeiro, Mosquera deu rebote, Alemão chegou junto, mas o goleiro se antecipou e afastou o perigo. No contra-ataque, Bustos falhou, Gomez entrou na área e bateu para Daniel sair nos pés do atacante e salvar o Colorado.

O segundo tempo não poderia começar melhor para o Inter. Logo aos oito minutos, Rodrigo Dourado fez boa jogada pela esquerda e rolou a bola para Alemão no meio da área. O artilheiro colorado girou e bateu no canto direito de Mosquera para abrir o placar.

Com a vantagem no marcador, o time de Mano Menezes passou a deixar a bola mais tempo com os donos da casa e começou a buscar o contra-ataque. Aos 35, o Independiente quase chegou ao empate: Castrillon colocou na área, Mercado errou o corte e a bola sobrou para Pons, que chutou para Daniel salvar a vitória colorada na Colômbia. O Inter volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Avaí, pelo Brasileirão.

Independiente Medellín 0 Andrés Mosquera; Juan Mosquera (Juan Arboleda), Víctor Moreno, Cadavid e Yulián Gómez; Javier Méndez, Loaiza (López), Arregui (Cambindo), Pineda e Vladimir Hernández (Castrillon); Pons. Técnico: Julio Comesaña.

Inter 1 Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Vitão (Mercado) e Renê; Rodrigo Dourado, Gabriel (Liziero), Edenilson e Carlos De Pena; Wanderson (Maurício) e Alemão (David). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Nicolas Lamolina (ARG).