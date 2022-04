Na Colômbia, Inter busca 1ª vitória na Sul-Americana

Para que o Inter siga vivo, com chances de fechar o Grupo E na primeira colocação e avançar à próxima fase, uma vitória diante do Independiente Medellín, nesta terça-feira (26), às 21h30min, é imprescindível. Ainda sem vencer na Sul-Americana, os três pontos diante do líder podem colocar o Colorado em primeiro ao final da 3ª rodada.

E não falta motivação para que os comandados de Mano Menezes vençam a primeira. Após a estreia do técnico com vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no Rio, sábado, pelo Brasileirão, a ideia é bater os colombianos. A viagem até o palco do jogo não foi nada fácil. Menos de 24 horas após a partida no Maracanã, a delegação embarcou para Bogotá.

Após realizar exercícios físicos no hotel em solo colombiano, o grupo precisou de mais um voo para chegar em Pereira, palco da partida. Jogadores e comissão técnica desembarcaram no início da tarde e embarcaram em um ônibus por mais uma hora até Armenia, onde fica o hotel.

O time tem uma mudança certa em relação ao que venceu o Flu. Em função do desgaste físico, Rodrigo Moledo retornou para Porto Alegre após a partida e não viajou para a Colômbia. Com isso, Bruno Méndez deve formar a dupla ao lado de Mercado. Uma outra possibilidade é a entrada de Alemão no lugar de Wesley Moraes.

Outro estreante, além de Mano Menezes, foi o meia-atacante Wanderson. Sem jogar após um longo período devido a lesões, o jogador emprestado pelo Krasnodar, da Rússia, tem boa movimentação e apresentou repertório. Entretanto, a longa parada pode fazer com que ele seja preservado, dando oportunidade para David iniciar.

Uma provável escalação do Inter tem Daniel; Bustos, Mercado, Bruno Méndez e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena, Mauricio e Wanderson (David); Wesley (Alemão). Já o Independiente, que vem de vitória sobre o 9 de Octubre e lidera o Grupo E, deve ir a campo com Luis Vásquez; Arboleda, Víctor Moreno, Cadavid e Gutiérrez; Adrián Arregui, Mosquera, Ricaurte, Pineda e Vladimir Hernández; Luciano Pons.