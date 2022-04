Com Bayern e PSG campeões, veja a situação das outras ligas europeias

As principais ligas da Europa estão na reta final, com campeões já definidos na França, o PSG, e na Alemanha, o Bayern de Munique. Outros estão muito próximos de conquistar a taça, caso do Real Madrid, na Espanha.

Na Itália, a briga ainda está aberta: Inter de Milão, Milan, Napoli e Juventus têm chances de ficarem o título, com vantagem para as equipes de Milão, que lideram a competição.

Com o Manchester City e o Liverpool em primeiro e segundo lugares, respectivamente, bem à frente do Chelsea, o terceiro colocado, a Premier League também promete uma disputa acirrada entre as duas equipes nas rodadas finais.

Na Alemanha, o Bayern de Munique conquistou o título no sábado (23) com três rodadas de antecedência, ao vencer o Borussia Dortmund por 3 a 1. Os bávaros somam 75 pontos contra 63 do próprio Borussia. Foi o décimo título nacional seguido do clube, dirigido nesta temporada por Julian Nagelsmann.

No Campeonato Francês, o PSG também confirmou seu título no sábado ao empatar com o Lens em 1 a 1. A conquista veio com quatro rodadas de antecedência, mas não teve somente um clima de festa no estádio Parque dos Príncipes. Parte dos torcedores, sobretudo os organizados, ficaram em silêncio durante o jogo em protesto contra a eliminação nas oitavas de final da Champions.

Além dos novos campeões, as vagas nos dois principais certames europeus, a Champions League e a Europa League, estão entre os objetivos dos clubes no fechamento da temporada europeia, que termina em pouco mais de um mês.

As atuais edições dos dois torneios internacionais, aliás, também estão próximas do fim. Na terça-feira (26), Manchester City e Real Madrid abrem a disputa das semifinais da Champions, às 16h (de Brasília), na Inglaterra. O jogo de volta será em 4 de maio, na Espanha.

Na outra chave, Liverpool e Villarreal duelam na quarta-feira (27), na Inglaterra, e voltam a se enfrentar no dia 3 de maio, na Espanha. A decisão está marcada para o dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris, na França.

Já as semifinais da Liga Europa começam a ser disputadas a partir de quinta-feira (28), quando o West Ham recebe o Eintracht Frankfurt, na Inglaterra, às 16h (de Brasília), no mesmo horário em que RB Leipzig e Rangers duelam na Alemanha. Os dois jogos de volta serão no dia 5 de maio. A final será no dia 18 de maio, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.

Confira o panorama das ligas ainda indefinidas:

Inglaterra

Manchester City e Liverpool estão separados por somente um ponto (80 a 79), na primeira e na segunda posições da Premier League, respectivamente, ambos com 33 jogos disputados. Com o Chelsea em terceiro, com 65 pontos e uma partida a menos, a briga pelo troféu deverá se concentrar nos dois primeiros colocados.

Até o fim da disputa, a equipe dirigida por Pep Guardiola terá pela frente Wolverhampton, Leeds, Newcastle, West Ham e Aston Villa. Já o elenco comandado por Jürgen Klopp encara Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Southampton e Wolverhampton.

Além do Chelsea, o Arsenal completa o grupo dos quatro primeiros, com 60 pontos, fechando a zona de classificação para a Champions. O Tottenham é o quinto com 58 e, neste momento, ficaria com a vaga na Europa League.

Espanha

A cinco rodadas do fim do Campeonato Espanhol, é muito difícil imaginar que o título saia das mãos do Real Madrid, líder com 78 pontos, 15 a mais do que Barcelona e Sevilla, ambos com 63, na segunda e na terceira posições, respectivamente. Na próxima rodada, o time de Carlo Ancelotti precisa apenas de um empate contra o Espanyol, no sábado (30), no Santiago Bernabéu, para ficar com o troféu.

Na sexta-feira (29), o Sevilla abre a rodada contra o Cádiz, enquanto o Barcelona joga no domingo (1), diante do Mallorca. Para manterem vivas suas esperanças, além de torcer por uma derrota do Real, as duas equipes que estão na cola do líder precisam vencer seus duelos.

Itália

A briga na Itália é a que envolve mais equipes com chances de serem campeãs. O Milan lidera o torneio com 74 pontos, dois a mais do que a Inter de Milão, que tem um jogo a menos (34 a 33). Na sequência, também com chances de título, aparecem o Napoli, com 67 pontos e 34 jogos, e a Juventus com 63 pontos e 33 jogos. A disputa, portanto, promete se arrastar até a última rodada, prevista para o dia 22 de maio.