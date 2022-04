Vitória de Flávio Grillo de Araujo encerra campeonato nacional de Hipismo em Porto Alegre

O cavaleiro Flávio Grillo de Araujo, do Distrito Federal, foi o grande vencedor do Grande Prêmio White Martins ao completar seu percurso em 49,01 segundos com zero faltas. O GP foi uma das provas do Concurso e Saltos Nacional (CSN) – Quatro Estrelas, realizado entre quinta (21) e hoje (24), na Sociedade Hípica Porto Alegrense, em Porto Alegre.

Montando o cavalo Kirk do Chach, o atleta leva para Brasília a pontuação para participar da equipe brasileira nos Jogos Sul Americanos de Assunção, que acontece no mês de outubro, em Assunção (Paraguai), e o troféu 250 anos de Porto Alegre, que foi entregue pelo prefeito Sebastião Melo.

O segundo lugar ficou com Sthepan de Freitas Barcha, que montou o cavalo Chevaux Primavera Imperio Egipsio, com o tempo de 49,45 segundos. Na classificação do CSN, a terceira posição foi conquistada pelo conjunto Cícero Faustino Barros, montando Cassino Blue Já, em 52,49 segundos.

O Grande Prêmio White Martins (prova 20 do CSN – Quatro Estrelas), disputado na pista de grama, com altura máxima de 1,55m e largura dos obstáculos de 3m80 (quase olímpica), marcou o encerramento da competição nacional que acontecia desde a última quinta-feira (21).

Mais de 3 mil pessoas estiveram presentes na Sociedade Hípica Porto Alegrense durante os quatro dias de competição. No local, foram realizadas 22 provas com a participação de 261 conjuntos, um dos maiores números de participantes dos últimos anos.

Além de servir como seletiva para os Jogos Sul Americanos, o CSN abrigou também as segundas etapas do Xtreme Teams Challanger – XTC (disputado pela primeira vez em Porto Alegre), e sênior top.

Antes de iniciar o GP White Martins, o presidente de honra do Concurso, Jorge Gerdau Johannpeter, homenageou o cavaleiro olímpico argentino Justo Albarracin, de 70 anos, que anunciou sua aposentadoria do esporte. Ao longo de sua carreira, o argentino esteve por diversas vezes participando de eventos hípicos em Porto Alegre.