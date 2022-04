Verstappen celebra dobradinha da Red Bull em Ímola: 'Fizemos tudo do jeito certo'

O bom desempenho no GP da Emilia-Romagna e a vitória conquistada de forma incontestável neste domingo foram bastante comemorados por Max Verstappen, que deu um salto na classificação geral do Mundial de pilotos. A festa foi ainda maior pelo fato de o segundo lugar ter ficado com Sergio Pérez, seu companheiro de equipe na Red Bull.

"Nós lidamos com isso. Como equipe, fizemos tudo do jeito certo. Acho que essa dobradinha foi merecida", afirmou o piloto. "Eu não esperava que fosse assim, mas quando você tem um fim de semana como este, isso é incrível: uma dobradinha para a equipe, mas também o máximo de pontos marcados", completou.

Tudo ocorreu perfeitamente para Verstappen em Ímola. Após conquistar a pole position no treino classificatório na sexta-feira (22), foi o vencedor da sprint race no sábado (23). Então, largou em primeiro neste domingo (24), no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, não perdeu a posição em nenhum momento e ainda fez a volta mais rápida da corrida.

Com isso, o atual campeão mundial somou 34 pontos, deixou a quinta colocação e agora ocupa a vice-liderança com 59 pontos. A liderança segue com Leclerc, que contabiliza 86. Já o terceiro lugar está com Sergio Pérez, dono de 54 pontos após a dobradinha da Red Bull.

O mexicano da Red Bull endossou as palavras do vencedor da corrida, valorizou o trabalho feito pela escuderia e se disse feliz pelo resultado final. "O mais importante hoje foi não cometer erros. Foi muito complicado, e conseguir uma dobradinha é um ótimo resultado para a equipe, especialmente em condições como essas", afirmou o parceiro de Verstappen.

Terceiro colocado em Ímola, favorecido pela batida de Charles Leclerc, Lando Norris foi outro que teve muito a comemorar, pois voltou a subir no pódio após nove meses. A última vez foi no GP da Áustria, em julho do ano passado. "Fizemos uma corrida incrível. Fomos capazes de obter vantagem sob condições muito complicadas", afirmou ao final da prova.

Veja como ficou a classificação final do GP da Emília-Romagna:

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1h32min07s986

2º Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - a 16s527

3º Lando Norris (ENG/McLaren)- a 34s834

4º George Russell (ING/Mercedes) - a 42s506

5º Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - a 43s181

6º Charles Leclerc (MON/Ferrari) - a 56s072

7º Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - a 1min01s110

8º Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - a 1min10s892

9º Kevin Magnussen (DIN/Haas) - a 1min15s260

10º Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1 volta

11º Alexander Albon (TAI/Williams) - 1 volta

12º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1 volta

13º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1 volta

14º Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1 volta

15º Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) - 1 volta

16º Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1 volta

17º Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1 volta

18º Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1 volta

Fernando Alonso (ESP/Alpine) - não completou

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - não completou