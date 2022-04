Gabriel Jesus faz 4 em goleada do City após rumores de interesse de Arsenal e Barça

O Manchester City venceu o Watford neste sábado (23) pelo placar de 5 a 1, no Etihad Stadium, e um nome apareceu muito mais do que os outros. Foi Gabriel Jesus quem teve um jogo iluminado, com quatro gols e uma assistência. Além dele, Rodri marcou para os donos da casa, enquanto Kamara diminuiu para os visitantes.

A boa partida de Jesus veio um dia depois de ser divulgado um interesse do Arsenal em contar com o jogador brasileiro. O Barcelona também deve fazer uma proposta pelo jogador. Ele participou de todos os gols do City no jogo, além de ter mostrado vontade para roubar a bola da defesa do Watford em duas oportunidades.

O jogo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, também serviu para dar um pequeno respiro ao Manchester City, que agora chegou aos 80 pontos na competição, a quatro do Liverpool, que joga amanhã (24). O Watford, por outro lado, está na zona do rebaixamento, com 22.

Os Citizens voltam a campo na terça-feira (26), contra o Real Madrid, pelas semifinais da Champions League.

O JOGO

Foi logo na primeira boa chance do jogo, aos quatro minutos, que Gabriel Jesus abriu o placar para o Manchester City. Zinchenko cruzou forte do lado e esquerdo e o brasileiro se jogou no carrinho para alcançar a bola e empurrar para a rede.

Aos 23 minutos, João Cancelo e De Bruyne armaram uma boa jogada. O belga cruzou para o meio da área e Gabriel Jesus estava lá, atrás dos zagueiros, preparado para cabecear e ampliar o placar.

Logo depois do gol do City, foi a vez do Watford enfim chegar ao ataque. Kamara começou a construir a jogada pelo lado esquerdo do ataque e, após uma troca de passes, recebeu a bola para bater cruzado, sem chances para Ederson.

Com muita vontade em campo, Gabriel Jesus lutou com a defesa do Watford para recuperar a bola na linha de fundo. Ele olhou para a linha de ataque do City e mandou para Rodri, que matou no peito, deixou a bola bater na grama e encheu o pé. Aos 34, o chute colocado foi direto para as redes.

Logo no comecinho da segunda etapa, Gabriel Jesus roubou a bola novamente na defesa do Watford, correu para a área e driblou o goleiro. Ele foi derrubado na disputa e, após uma longa análise do VAR, o pênalti foi mantido. Aos três minutos, o brasileiro cobrou o pênalti deslocando o goleiro e assinalou seu hat-trick.

Aos sete minutos do segundo tempo, Gabriel Jesus recebeu passe de Grealish e logo tocou para De Bruyne. O belga passou a bola de volta para o brasileiro, que chutou de primeira, com força, sem chances para o goleiro. Foi o quarto gol dele na partida.