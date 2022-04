Verstappen supera Leclerc e é pole no sprint em Ímola

Max Verstappen é o pole position e vai largar na frente, neste sábado (23), no sprint do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1. O piloto da Red Bull fez o melhor tempo no treino classificatório desta sexta (22), com 1min27s999, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália.

O atual campeão mundial foi mais rápido que Charles Leclerc na reta final do Q3 e conseguiu super o monegasco, que havia sido o mais veloz mais cedo no primeiro treino livre.

Já Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou no Q2 e sai apenas em 13º. A segunda fila no grid do sprint terá Lando Norris, da McLaren, e o surpreendente Kevin Magnussen, da Haas.

A Fórmula 1 retorna neste sábado com o segundo treino livre, às 7h30min (de Brasília). Mais tarde, será a vez do sprint, com largada às 11h30min. O vencedor do sprint largará na frente na corrida de domingo (24).

Veja o grid de largada do sprint do GP da Emilia-Romagna:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Kevin Magnussen (Haas)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Sergio Pérez (Red Bull)

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9. Sebastian Vettel (Aston Martin)

10. Carlos Sainz (Ferrari)

11. George Russell (Mercedes)

12. Mick Schumacher (Haas)

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Pierre Gasly (AlphaTauri)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Alexander Albon (Williams)