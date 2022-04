Rodrygo muda de posição no Real e imprensa espanhola exalta

O jornal esportivo As, da Espanha, elogiou Rodrygo após a vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Osasuna. O portal ressaltou a forma como o atacante brasileiro se portou, desta vez atuando pelo lado esquerdo, posição normalmente ocupada por Vinícius Júnior.

Rodrygo se destacou com boas jogadas durante a partida, gerando, inclusive, um pênalti a favor dos merengues. O tabloide apontou o atacante brasileiro como 'um novo jogador' e disse que teve atuações 'à la Neymar' não só contra o Osasuna, mas também contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões, e contra o Sevilla, na rodada anterior do Campeonato Espanhol.

Atuando pela direita, o atleta de 21 anos não obteve o mesmo destaque ao longo da temporada. Por algumas vezes, foi tido pela imprensa espanhola como um atacante 'tímido ofensivamente'.

Originalmente, Rodrygo surgiu nas categorias de base do Santos como um ponta-esquerda de características parecidas com Neymar. No Real, porém, teve que se adaptar, devido ao baixo rendimento de Gareth Bale no lado direito e da ascensão de Vinícius Júnior, no esquerdo.

O Rayo, como é conhecido pela torcida, acumula dois gols, duas assistências e três pênaltis sofridos nos últimos quatro jogos, desde que assumiu sua nova função.

A partida contra o Osasuna não rendeu apenas elogios ao atacante Rodrygo, mas também um novo marco em sua carreira. O brasileiro completou 100 jogos com a camisa do Real Madrid.

Vindo do Santos em agosto de 2019, Rodrygo soma 13 gols e 20 assistências em quase três temporadas pelos merengues. "100 partidas! Nem em meus sonhos mais loucos eu teria imaginado isso! Te amo, Real Madrid", disse o jogador, em post nas redes sociais.