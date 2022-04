Grêmio bate o Guarani e vence a primeira na B

O Grêmio finalmente venceu a primeira na segunda divisão. Com uma atuação luxuosa de Diego Souza, que marcou três vezes na tarde desta quinta-feira (21), na Arena, o Tricolor venceu o Guarani por 3 a 1, pela 3ª rodada da Série B. Os comandados de Roger Machado voltam a campo na quarta-feira (27), em Ponta Grossa, contra o Operário-PR.

O primeiro tempo foi extremamente movimentado na Arena. E o início gremista não poderia ser melhor. Com apenas 58 segundos de bola rolando, a defesa do Guarani errou feio, Biel roubou a bola e tocou na medida para Diego Souza bater no canto direito de Kozlinski e abrir o placar. Só que depois de marcar, o Grêmio se acomodou e o time paulista partiu para cima.

Aos 15 minutos, Brenno saiu mal do gol e a bola ficou com Matheus Pereira, que bateu cruzado, perto do gol gremista. Melhor, o Guarani chegou ao empate aos 25: Bruno José cruzou na área, Rodrigo Andrade pegou de primeira, mas Brenno fez uma boa defesa. Na sobra, Matheus Pereira mandou para o fundo das redes. Em seguida, o Bugre quase virou, mas Brenno salvou a finalização de Júlio César. Só que o Grêmio voltou à frente do placar. Aos 39, Nicolas cruzou na medida para Diego Souza, livre, no meio da área, mergulhar e marcar o segundo dele no jogo.

A etapa final começou com o Grêmio perdendo um gol logo aos dois minutos: Biel puxou contra-ataque, deixou a marcação para trás e tocou para Elias, dentro da área, chutar e parar na defesa de Kozlinski. Só que aos 14, o goleiro não evitou o terceiro de Diego Souza. Após cobrança de escanteio de Nicolas, o artilheiro tricolor cabeceou para o fundo do gol, dando números finais à partida.

Grêmio 3 Brenno; Edílson (Rodrigo Ferreira), Geromel, Bruno Alves e Nicolas (Diogo Barbosa); Villasanti, Bitello, Lucas Silva, Campaz (Elias) e Biel (Janderson); Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Roger Machado.

Guarani 1 Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Matheus Pereira; Leandro Vilela (Índio), Rodrigo Andrade; Bruno José, Giovanni Augusto (Marcinho) e Júlio César (Yago); Lucão do Break (Nicolas Careca). Técnico: Daniel Paulista.

Árbitro: André Luiz de Freias Castro (GO).