Grêmio não contará com Ferreirinha diante do Guarani

O Grêmio tem um desfalque de última hora para encarar o Guarani, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (20), o Tricolor anunciou que Ferreira foi vetado pelos médicos por conta de dores musculares na coxa direita. A baixa gera ainda mais dor de cabeça em setor que vem com desempenho ruim. Até aqui, o time gaúcho não fez gols na segunda divisão. Grêmio e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (21), na Arena do Grêmio, às 16h30 (horário de Brasília).

De acordo com o departamento médico, Ferreira relatou dores no músculo adutor da coxa direita, foi sacado do treinamento desta quarta-feira pela manhã e realizou exames médicos. Os testes não confirmaram lesão, mas o desconforto gerou o veto.

Sem Ferreira, Gabriel Teixeira e Elias Manoel disputam a vaga. O camisa 17, contratado por empréstimo ao Fluminense, agrega velocidade e drible. O camisa 18, que foi centroavante contra Ponte Preta e Chapecoense, é elogiado pela força física e explosão.

O desfalque de Ferreira se contrapõe aos retornos de Nicolas e Diego Souza. O lateral-esquerdo e o centroavante foram liberados pelos médicos após superarem problemas físicos. Além da dupla, Edílson deve iniciar a partida contra o Guarani como titular.

Nicolas não atua em campo desde o segundo Grenal válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Com lesão na panturrilha, o jogador ficou fora das finais do estadual e das duas rodadas iniciais da Série B. O consenso é que o atleta emprestado pelo Athletico-PR auxilia mais o time defensivamente e, assim, retoma a condição de titular naturalmente. Com a saída de Diogo Barbosa, herdeiro da vaga no time.

A provável escalação gremista tem Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Gabriel Teixeira (Elias Manoel); Diego Souza.

O Guarani, por sua vez, chega à partida em situação parecida com a do Grêmio: sem gols na Série B, o time de Campinas tem uma derrota e um empate, e busca sua primeira vitória na competição.

O técnico Daniel Paulista deve ter como desfalques o lateral-direito Mateus Ludke e os zagueiro Ronaldo Alves e Leandro Castan, afastados após sentirem desconfortos musculares. Uma provável escalação do Bugre tem Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca (Lucão do Break).