DAle marca no adeus ao Inter e ao futebol

O final de tarde deste domingo (17) foi especial no Beira-Rio. Após 14 anos de sua chegada a Porto Alegre, D'Alessandro se despediu em definitivo do Inter e do futebol

O confronto diante do Fortaleza, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a primeira vitória do Inter na competição.

O 2 a 1 sobre os cearenses teve participação efetiva de D'Ale, que iniciou entre os titulares e foi substituído aos 26 minutos da etapa final.

Ao todo, o meia argentino disputou 528 jogos e marcou 97 gols com a camisa colorada. Desde 2008, o Gringo conquistou 12 títulos, com destaque para a Libertadores 2010 e a Sul-Americana 2008.

A despedida de D'Ale levou 36.573 torcedores ao Beira-Rio. É inegável que a demissão do técnico Alexander Medina, anunciada na sexta-feira, após o empate em 1 a 1 com os paraguaios do Guaireña, pela Sul-Americana, também motivou a torcida ir a campo. Nesta segunda-feira, a direção deve definir o novo comandante. Dois nomes surgem como os mais prováveis: os gaúchos Mano Menezes e Lisca.

E com a bola rolando, o Inter lembrou bastante o time sem criatividade de Cacique Medina. A única chance clara de gol foi aos 40 minutos: o Fortaleza saiu jogando errado, Gabriel tocou para D'Ale, que rolou para Maurício. Ele dominou e chutou, mas a bola foi para fora. Só que nos acréscimos, após bola levantada na área, Johnny deu um puxão em Landázuri dentro da área. O juiz não marcou nada, mas o VAR acionou o árbitro para revisar um possível pênalti, que acabou sendo marcado e convertido por Pikachu.

Mas aos 51, um predestinado vestindo a camisa 10 do Inter deixou tudo igual. Depois do passe de Bustos, D'Ale passou por dois jogadores do Fortaleza, entra na área e bateu forte de esquerda. Max Walef chega a tocar na bola, mas ela morreu no fundo da rede.

O segundo tempo começou com o Inter em cima. Logo aos dois minutos, Wesley Moraes virou dentro da área e Max Walef espalmou para salvar o Fortaleza. Mas três minutos depois, o árbitro viu empurrão de Renê em Robson. Pikachu bateu mais um pênalti, mas desta vez acertou o poste.

O Inter seguiu buscando o gol, pressionando. Só que antes do grand finale, aos 26 minutos, o Beira-Rio ficou em pé para aplaudir o adeus de D'Ale dos gramados. O camisa 10 deixou o campo chorando e foi substituído por Boschilia. Mas como todo bom Tango argentino, a despedida do ídolo foi com muito drama, mas com final feliz. Aos 44, em contra-ataque rápido, a bola passou por Renê, Bustos até chegar em Boschilia, que conseguiu um passe na área, onde Alemão surgiu e desviou para o fundo do gol para garantir a vitória colorada no adeus de D'Ale do futebol.