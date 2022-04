Cacique Medina não é mais técnico do Inter

empate em casa diante do paraguaio Guaireña Após o, em partida válida pela Copa Sul-Americana, o Internacional informou a demissão do então técnico do clube Alexander 'Cacique' Medina. Em curta nota publicada no site da instituição, o Inter comunicou a saída do profissional juntamente à sua comissão técnica, formada pelos os auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira; os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard González; e o analista de desempenho Mariano Levisman.

O Colorado agradeceu e desejou sorte e sucesso à Medina e seus colegas na sequência de suas carreiras. O auxiliar técnico Cauan de Almeida assume como interino a partir do treino deste sábado (15).

O Cacique do Beira-Rio durou pouco mais de 100 dias à frente do Internacional. Foi anunciado no dia 27 de dezembro com euforia pelo presidente do clube, Alessandro Barcellos. Após ter toda a pré-temporada à disposição para trabalhar a equipe, não conseguiu fazer o time deixado pelo antecessor Diego Aguirre evoluir.

NÓS TÁ TIPO SURFISTA ‍ ‍‍ IGUAL CACIQUE MEDINA NÓS TÁ TIPO SURFISTA ‍‍‍‍ IGUAL CACIQUE MEDINA https://t.co/2XlFw9ezQN — Alessandro Barcellos (@BarcellosSCI) December 27, 2021

Medina deixa Porto Alegre com 45% de aproveitamento, após disputar todo o Gauchão, dois jogos da Sul-Americana, um da Copa do Brasil e um do Campeonato Brasileiro. No comando do colorado, foram seis vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Pesou para o lado do ex-jogador de futebol uruguaio resultados marcantes como a derrota e eliminação da Copa do Brasil para o inexpressivo Globo-RN por 2 a 0, os dois empates na Sul-Americana, incluindo a estreia contra o 9 de Octubre, do Equador, e, claro, a goleada sofrida em casa diante do Grêmio. O 3 a 0 do jogo de ida da semifinal do Gauchão foi a maior goleada sofrida pelo Inter no Beira-Rio em um clássico Grenal desde 1977.