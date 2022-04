Manchester City elimina Atlético de Madrid e se classifica para pegar o Real

Com confusão nos acréscimos, o Manchester City segurou empate por 0 a 0 contra o Atlético de Madrid, na tarde desta quarta-feira (13), e garantiu a classificação às semifinais da Liga dos Campeões. O time inglês cozinhou a partida o quanto conseguiu, e quando os espanhóis resolveram correr algum risco, já era tarde demais.

Classificado, o City agora encara o Real Madrid nas semi, o único adversário que o separa do possível retorno à final da Liga dos Campeões após o vice da temporada passada. Antes disso, porém, Guardiola e companhia têm outra semifinal para se preocupar: a da Copa da Inglaterra, em que enfrentam o Liverpool no sábado (16). Já o Atlético de Madrid tenta afogar as mágoas contra o Espanyol, pela Liga, no domingo (17).

O time espanhol entrou em campo obrigado a reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Inglaterra, mas não soube muito bem como atacar o City, nem abriu mão de sua linha com cinco na defesa. As intenções foram claramente diferentes em relação ao jogo de ida, como era de se esperar, mas faltou hábito para atacar mais e melhor.

O Atlético só foi tentar chutar a gol aos 34 minutos, quando Kondogbia arriscou de meia distância. A melhor chance do primeiro tempo havia sido do Manchester City, minutos antes, quando Gundogan teve duas chances de abrir o placar mas foi parado pela trave e pelo zagueiro Felipe em uma confusão dentro da área.

O Atlético voltou melhor do intervalo, finalmente disposto a se arriscar um pouco mais. Ficou mais com a bola, aproximou-se da área adversária e assim tentou tirar o City da zona de conforto, mas mesmo assim não conseguia ser efetivo. Simeone fez três trocas, jogou o time para frente, e De Paul quase abriu o placar no primeiro minuto em campo.

O jogo nem apresentava uma pressão mais séria do Atlético de Madrid, mas, ainda assim, Guardiola resolveu se resguardar: colocou Fernandinho no lugar de Bernardo Silva para fazer uma dupla de volantes com Rodri. O City ainda segurou a bola um pouco mais, mas viu o adversário crescer, e por muito pouco Matheus Cunha não fez o gol salvador.

A temperatura da partida só baixou quando o City começou a embromar: Phil Foden cavou a expulsão de Felipe em uma confusão que durou três minutos; depois Fernandinho valorizou outra falta no meio-campo que Mahrez demorou uma vida para cobrar. Lançado ao ataque, o Atlético deu espaços para o City contra-atacar pela primeira vez aos 95 minutos, mas Gundogan perdeu um gol feito na frente de Oblak. Na última bola do jogo, Ederson espalmou um chute à queima-roupa de Correa e garantiu a classificação.