Inter busca vitória diante do Guaireña-PAR pela Sul-Americana

Não é de hoje que o técnico Alexander Medina busca uma sequência de bons resultados para dar tranquilidade ao seu trabalho com comando técnico do Inter. Nesta quinta-feira (14), às 21h30min, no Beira-Rio, o Colorado tem um bom jogo para triunfar. O adversário será o Guairenã, do Paraguai, que fará sua primeira partida internacional em Porto Alegre. Atualmente, os paraguaios ocupam a 9ª colocação entre 12 participantes no campeonato nacional.

O Inter vem embalado pela recente chegada de novos reforços para o elenco. Entretanto, nenhum deles fará sua estreia nesta quinta-feira. Talvez o único que possa jogar é o zagueiro Vitão, apresentado na semana passada. Até se cogitou a entrada de Renê na lateral-esquerda, mas o jogador, vindo do Flamengo, teve sua papelada aprovada com a rodada já iniciada, o que impede que novos jogadores entrem em campo. Já o atacante Wanderson, vindo do Krasnodar, da Rússia, ainda não está totalmente recuperado de um problema muscular.

A ausência confirmada é o zagueiro Kaique Rocha. Ele sofreu uma lesão na coxa direita e para por cinco semanas. Com isso, Vitão, vindo por empréstimos de apenas três meses do Shakhtar Donetzk, pode ter sua chance. Uma outra dúvida está no ataque, entre Wesley Moraes e Alexandre Alemão. Com isso, uma possível escalação do Inter tem Daniel; Bustos; Bruno Méndez, Gabriel Mercado (Vitão) e Liziero; Gabriel, Edenilson, Maurício, Taison e Carlos De Pena; Wesley (Alemão).

A direção está próxima de anunciar William Thomas como novo executivo de futebol - cargo vago desde a demissão de Paulo Bracks. O Avaí confirmou sua saída, após quatro meses no clube. Seu trabalho de mais expressão foi no vitorioso Athletico-PR, antes de ir para a Ressacada.