D'Alessandro se despede do Inter e do futebol neste domingo

Pela 2ª rodada do Campeonato brasileiro, o Inter volta a campo neste domingo (17), às 18h, para fazer sua estreia diante da torcida. Após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, o adversário será o Fortaleza - partida que marca a despedida do ídolo D'Alessandro dos gramados. E para contar com o Beira-Rio lotado, todos os sócios, independentemente da categoria, não precisam pagar ingresso, basta realizar o check-in já disponível no site do clube. Os demais torcedores terão 50% de desconto nas entradas.

D'Ale encerrará sua carreira no clube onde viveu por quase 14 anos. No período, ele ainda jogou no River Plate, em 2017, e no Nacional, do Uruguai, em 2021. Neste ano, o meia argentino retornou para jogar o Gauchão e se despedir da torcida, já que em 2020, na vitória sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão, a pandemia da Covid-19 tirou os torcedores do estádio.

D'Alessandro disputou 527 jogos e marcou 96 gols com a camisa do Inter, conquistando 12 títulos, com destaque para a Libertadores 2010 e a Sul-Americana 2008.