Alan Patrick e Pedro Henrique chegam para reforçar o Colorado

Na manhã desta terça-feira (12), o primeiro nome foi o do desconhecido Pedro Henrique O Inter anunciou dois novos reforços para a sequência da temporada, no último dia da janela de transferências., atacante de 31 anos, vindo do Sivasspor, da Turquia. Já no final do dia, a direção comunicou o retorno do meia-atacante Alan Patrick. O jogador de 31 anos foi contratado junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e retorna ao Beira-Rio após uma passagem nas temporadas 2013 e 2014.

Pedro Henrique, contratado até junho de 2024, iniciou a carreira nas categorias de base do Grêmio e também passou pelo Caxias. Atacante de lado, atua aberto pelas pontas, posição considerada carente no elenco de Alexander Medina. Ele ainda tem passagens pelo Kayserispor (TUR), PAOK (GRE), Qarabag (AZE), Rennes (FRA) e Zurich (SUI).

Gaúcho de Santa Cruz do Sul, Pedro deixou o estado há mais de 10 anos. Em 2011, após campanha de destaque pelo Caxias no Gauchão, foi vendido para o FC Zurich, da Suíça, e desde então atua no futebol estrangeiro. Desde 2019, joga com regularidade no futebol turco. Foram 26 gols marcados nas últimas temporadas da liga nacional.

Já Alan Patrick foi anunciado com uma chamada de vídeo com Taison, ex-companheiro de clube na Ucrânia. O meia-atacante volta ao Colorado após oito anos. O clube anunciou um acerto até abril de 2025. Em 2014, Alan participou da conquista do tetracampeonato estadual, marcando um gol na goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio.

Formado no Santos, foi campeão sul-americano e mundial pelas seleções de base do Brasil. Ele pertence ao Shakhtar desde 2011, mas teve temporadas por empréstimo ao Palmeiras e ao Flamengo. Na Europa, participou da conquista de 14 títulos e contribuiu no Shakhtar com 26 gols e 35 assistências.

A má notícia desta terça-feira foi a confirmação da lesão muscular na coxa direita do zagueiro Kaique Rocha, o que o fará parar por cinco semanas. Já Bruno Méndez, que deixou a partida contra o Atlético-MG com dores na coxa direita, não teve nada detectado.