Renê chega para assumir a lateral-esquerda do Inter

Anunciado na manhã desta segunda-feira (11), Renê, contratado junto ao Flamengo O Inter deve ter novidade na lateral-esquerda para enfrentar os paraguaios do Guaireña, quinta-feira (14), às 21h30min, no Beira-Rio., já treinou com os companheiros na parte da tarde, teve sua situação regularizada junto à CBF e à Conmebol e deve ser titular no segundo jogo pela Sul-Americana.

Na reserva de Filipe Luís no time Rubro-Negro, Renê atuou em apenas três jogos neste ano. Ele aceitou o desafio de jogar no Colorado e assinou vínculo até o final de 2024. Com a lesão de Moisés e o não aproveitamento de Paulo Victor e do jovem Thauan Lara, o jogador de 29 anos deve assumir a titularidade.

Renê traz na bagagem um currículo repleto de títulos. Nos últimos anos, o lateral participou das conquistas de dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Outra característica do jogador é a longa permanência nos clubes por onde passou. Foram cinco anos no Flamengo e outros cinco no Sport. Renê foi revelado pelo Picos, do Piauí.

Ainda no mercado em busca de reforços, a direção corre contra o tempo para disponibilizar novos nomes para o técnico Alexander Medina. O que está mais em voga no momento é o do centroavante Brenner, revelado pelo São Paulo. Ele está defendendo o FC Cincinatti, dos Estados Unidos. Entretanto, o time norte-americano não cede em alguns pontos para que o contrato seja efetivado, e o prazo para novas inscrições termina nesta terça-feira. Um dos principais entraves é a não liberação do jogador por empréstimo. O Cincinatti pagou US$ 13 milhões (R$ 61 mi).