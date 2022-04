Grêmio começa luta para retornar à elite do futebol nacional

partida final diante do Ypiranga, na Arena. A chance de o Grêmio repetir as boas atuações do Gauchão na Série B depende de uma série de fatores. Neste sábado (9), às 16h30min, em Campinas, o Tricolor dá início ao principal objetivo do ano: retornar à elite do futebol nacional. E o primeiro compromisso será a Ponte Preta. O time de estreia será o mesmo que iniciou a

vitória emblemática de 3 a 0 no Beira-Rio O desempenho gremista no Estadual pode não ser parâmetro para disputa da segunda divisão. Entretanto, é a única referência que o time de Roger Machado tem. Os três confrontos com o Inter, que não apresenta um bom futebol neste início de ano, acabaram com umae duas derrotas por 1 a 0. O que a direção e a comissão técnica sabem, e já estão preparadas, é que os adversários na Série B farão enfrentamentos sem dar espaços, montando ferrolhos.

A principal dúvida para a primeira partida estava na lateral-direita, mas foi resolvida no treino desta quinta-feira. O improvisado Rodrigues, que vem de bons desempenhos, será mantido na vaga, já que Edilson ainda não está pronto fisicamente. No ataque, Diego Souza ainda não está recuperado das lesões sofridas no Estadual e continua o trabalho de recondicionamento. Com isso, Elias Manoel segue como titular. Dessa forma, o Grêmio deve ter Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Ferreira; Elias.

Quem fez o primeiro treino com bola foi o atacante Elkeson. Ainda aguardando os tramites da transferência, o jogador, que não atua desde dezembro, quando deixou a China, fará uma pré-temporada.