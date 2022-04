Campeonato Brasileiro: Inter inicia competição cercado de incertezas

empate por 2 a 2 com a fraca equipe do 9 de Octubre, pela Sul-Americana A temporada 2022 do Inter segue cercada de incertezas e de pouquíssimo futebol. Eliminado na Copa do Brasil, no Gauchão e estreando com um, neste domingo (10), o Colorado inicia a disputa do Campeonato Brasileiro sem a menor perspectiva de uma boa campanha. E o pior, com a bola que vem mostrando tem chances de cair para a segunda divisão.

A disputa pela permanência na elite nacional começa logo com o atual campeão brasileiro e um dos melhores elencos do País. Neste domingo, às 16h, no Mineirão, o Inter encara o Atlético-MG. A atuação insegura e irregular no Equador, na quarta-feira, cedendo o empate após marcar dois gols em menos de dois minutos voltou a gerar questionamentos sobre o trabalho de Cacique Medina.

A torcida já não acredita em uma mudança técnica e emocional dos atletas dentro de campo. Já a direção parece convicta no trabalho do uruguaio. Uma derrota acachapante em Minas pode ser a gota d'agua para Medina, que não conseguiria se manter, nem mesmo com o aval da diretoria.

Dentro de campo, as dúvidas são Taison e Wesley Moraes. O camisa 7 foi substituído no intervalo por precaução, já o atacante saiu na etapa final com dores na coxa. Uma provável escalação para encarar o Galo tem Daniel; Daniel; Gabriel Mercado, Kaique Rocha e Bruno Méndez; Bustos, Gabriel, Edenilson, Mauricio e Liziero, Taison e Wesley Moraes (Alemão).

Nesta quinta, a direção anunciou a vinda por empréstimo de três meses do zagueiro Vitão, do Shakhtar.