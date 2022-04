Inter sai na frente, mas cede o empate para o 9 de Octubre, no Equador

Depois de 15 dias apenas treinando, o Inter voltou a campo nesta quarta-feira (6), no Equador, para fazer sua estreia na Copa Sul-Americana. E, depois de um primeiro tempo efetivo, marcando dois gols em dois minutos a partir de erros defensivos do 9 de Octubre, o segundo tempo foi péssimo e os equatorianos empataram o jogo, definindo o 2 a 2 em Manta.

O técnico Alexsander Medina surpreendeu a todos mandando a campo uma equipe com três zagueiros: Bruno Méndez, Kaique Rocha e Gabriel Mercado. Os primeiros 20 minutos do Inter foram sonolentos, de pouca criação e sem chegar ao ataque. Só que em dois minutos, o Colorado marcou duas vezes. Aos 24, a zaga do 9 de Octubre errou na saída de bola, Taison ficou com ela, passou pela marcação e rolou para Mauricio, que dominou e chutou para o fundo das redes.

Atento, o Inter seguiu em cima e, em mais uma falha na saída de jogo, desta vez do goleiro Pinos, Edenilson recebeu a bola e tocou para Taison, que encontrou Wesley dentro da área. O centroavante dominou e bateu para marcar o segundo. Arriscando mais chutes a gol, como Medina havia pedido, o Inter quase ampliou aos 39: Bruno Méndez lançou Mauricio na área, que finalizou, mas Pinos fez boa defesa para evitar o terceiro.

A resposta dos equatorianos veio no lance seguinte: Phillips encontrou Luna, que girou e bateu, só que Daniel segurou firme. A zaga colorada voltou a dar mole nos acréscimos e o 9 de Octubre quase descontou. Williams recebeu dentro da área e chutou. A bola bateu em Mercado e, no rebote, o atacante mandou para fora, perdendo uma boa chance.

O Inter voltou para a segunda etapa com Caio Vidal no lugar de Taison e com um ritmo para administrar a vantagem no marcador. Só que o time de Cacique Medina parou em campo e começou a falhar na bola aérea defensiva. Aos 10 minutos, em cobrança de escanteio, Mauro da Luz cabeceou para o chão e Daniel operou um milagre. Após atendimento ao goleiro colorado, aos 12, em nova cobrança de escanteio, Mauro Da Luz, mais uma vez, sem marcação, cabeceou para descontar para os equatorianos.

O Inter seguiu dando espaços e sendo pressionado. Aos 19, Phillips avançou com a bola e chutou forte, mas Daniel saltou para fazer outra boa defesa. Só que em mais um erro na bola aérea, os equatorianos empataram a partida. Aos 29, em troca de passes na esquerda, Danny Luna cruzou e Marco Da Luz cabeceou para marcar o segundo dele.

Nos minutos finais, o 9 de Octubre teve mais oportunidades para virar, mas parou em Daniel. Já o Inter teve a chances nos pés do estreante Alemão e de Caio Vidal, mas Pinos salvou os donos da casa. O Colorado volta a campo pelo torneio continental na quinta-feira (14), diante dos paraguaios do Guaireña, no Beira-Rio. Neste domingo, o Inter estreia no Brasileirão, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

9 de Octubre 2 Jorge Pinos; Marco Cangá, Kevin Becerra, Darwin Torres (Manuel Lucas) e Nazareno; José Cazares e Renny Jaramillo, Mauro Da Luz, Danny Luna (Caicedo) e Phillips; Newton Williams. Técnico: Juan Carlos León.

Inter 2 Daniel; Gabriel Mercado, Kaique Rocha e Bruno Méndez; Bustos, Gabriel (Jhonny), Edenilson, Mauricio (Alemão) e Liziero (Rodrigo Dourado), Taison (Caio Vidal) e Wesley Moraes (Carlos de Pena). Técnico: Alexsander Medina.

Árbitro: Andres Merlo (ARG).