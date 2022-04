Inter dá início à busca pelo bicampeonato da Sul-Americana no Equador

O início de temporada do Inter foi decepcionante, para não chamar de trágico. Com as eliminações para o Globo-RN, na primeira fase da Copa do Brasil, e para o Grêmio, na semifinal do Campeonato Gaúcho, a Copa Sul-Americana surge no horizonte como uma chance de conquistar um título. E melhor: o bicampeonato de uma competição que o Colorado foi pioneiro, sendo o primeiro brasileiro a levantar a taça, em 2008. E o caminho para repetir o feito se inicia nesta quarta-feira (6), às 21h30min, em Matra, no Equador. Pelo Grupo E, o Inter encara o 9 de Octubre.

E uma das referências técnicas do time é o meia-atacante Taison. O camisa 7 volta a disputar o torneio depois de 14 anos. Ele foi uma das peças mais importante na conquista do título em 2008, sob o comando de Tite, atual técnico da seleção. Ele jogou ainda o torneio em 2009, quando o time foi eliminado nas oitavas de final.

Taison é o expoente técnico de um time em reconstrução, que precisa mostrar um bom desempenho para conquistar o apoio do torcedor. O mesmo serve para o técnico Alexsander Medina. O uruguaio chegou perto de ser demitido após os 3 a 0 sofrido pelo maior rival, no Beira-Rio. Mas a vitória por 1 a 0 e o bom desempenho, na Arena, garantiram sua manutenção no cargo.

A equipe está definida para a estreia em solo equatoriano. Com duas semanas exclusivas de treino para preparar o time após a queda no Gauchão, Cacique Medina fez algumas observações e definiu o time para o primeiro compromisso pós-eliminação. A principal mudança é a manutenção do improvisado Liziero na lateral-esquerda.

A provável escalação para o duelo com o 9 de Octubre tem Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Bruno Méndez e Liziero; Gabriel, Johnny, Edenilson, Mauricio e Taison; Wesley Moraes. As novidades na delegação são os recém-chegados Alemão, destaque no Gauchão pelo Novo Hamburgo, e Carlos de Pena, vindo por empréstimo junto ao Dínamo de Kiev, a pedido de Medina.

Os equatorianos não tem muitos destaques e são vistos como uma equipe emergente no futebol local. Em dois anos, saiu da terceira para a primeira divisão. Nesta temporada, após seis rodadas do Campeonato Nacional, ocupa a penúltima colocação. O técnico Juan Carlos León deve mandar o time a campo com Jorge Pinos; Marco Cangá, Manuel Lucas, Darwin Torres e Glendys Mina; José Cazares e Renny Jaramillo; Mauro Da Luz, Danny Luna e Phillips; Newton Williams.