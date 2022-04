Bernardinho diz que pediu demissão da seleção francesa para cuidar da filha

Bernardinho pediu demissão da seleção francesa de vôlei há duas semanas - alguns meses após assumir o cargo. O treinador veterano falou pela primeira vez sobre sua saída e disse que deixou a equipe para se dedicar aos cuidados de sua filha.

"Desde meu divórcio, a situação tem sido um pouco difícil com as minhas duas filhas. A mais nova (de 12 anos) sofreu com a separação. Psicologicamente, ela estava mal. Discutimos, mas percebi que não podia deixá-la sozinha", afirmou em entrevista ao jornal francês L'Equipe.

O carioca de 62 anos ressaltou que a escolha não foi nada fácil. "A decisão foi a mais difícil da minha vida. Não é fácil abandonar um projeto tão bonito, tão especial. Estavam à vista os Jogos Olímpicos de Paris, com um grande grupo de jogadores", lamentou.

Bernardinho marcou época dirigindo a seleção brasileira masculina de vôlei. Entre as conquistas acumuladas estão dois ouros olímpicos (2004 e 2016), duas pratas (2008 e 2012) e três títulos mundiais (2002, 2006 e 2010), além de oito Ligas Mundiais. Antes, com a seleção feminina, ele havia conquistado dois bronzes olímpicos: nos Jogos de Atlanta, em 1996, e de Sydney, em 2000.

Bernardinho, no entanto, seguirá à frente do Sesc/Flamengo. A equipe carioca está nas semifinais da Superliga Feminina.