Autuori fala em blindar vestiário do Inter e facilitar o trabalho de Medina

O Inter apresentou na manhã desta segunda-feira (4) Paulo Autuori como diretor técnico. A vaga, prometida em campanha pelo presidente Alessandro Barcellos, ainda não havia sido preenchida. O momento conturbado e de incertezas talvez tenha agilizado o processo de busca por um profissional que traga tranquilidade para Alexander Medina realizar seu trabalho.

Com 47 anos dedicados ao futebol, Autuori, aos 65 anos, chegou pregando sua filosofia, que é focada no trabalho em equipe. Depois de abandonar a casamata, o ex-treinador já exerceu a função no São Paulo, Fluminense, Santos, Athletico-PR e, por último, deixou o Goiás para aceitar o convite do Inter.

O novo diretor técnico fez questão de explicar qual será sua função: "Meu trabalho é facilitar ao máximo a vida do treinador". Autuori falou ainda sobre a importância de blindar o vestiário: "Temos que acabar, no dia a dia, com as conversas de corredores. Como que acaba com isso? Com reuniões objetivas".

Os últimos insucessos colorados passaram claramente pelo lado psicológico, e Autuori comentou como gosta de trabalhar a cabeça dos jogadores. "Mais que um jogador de futebol, ele é um competidor. E, como tal, tem que entender que por vezes pode não ser superior ao seu oponente tecnicamente. Mas se for mais forte mentalmente, ele vence. O futebol permite isso", explicou.

Autuori foi questionado sobre o comando técnico do vestiário e sobre a manutenção de Cacique Medina mesmo com as recentes derrotas. "O Inter tem, hoje, uma comissão técnica de muito bom nível. E gostaria de falar algo importante: o Medina tem algo extraordinário, que é saber ler o contexto, sem jamais ferir sua ideia, princípios e valores no qual trabalha", justificou. "Nós julgamos resultados, mas não analisamos o trabalho. Por isso, parabenizo a permanência do Medina. É necessário dar o tempo de um ciclo", acrescentou.

Autuori já embarcou com a delegação para Manta, no Equador, onde o Colorado estreia na Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h30min, diante do 9 de Octubre. Nesta terça-feira, o time realiza um último treino antes da partida. As novidades na delegação são os atacantes Alemão e Carlos de Pena.

Ainda nesta semana, a direção deve anunciar a contratação de Allan Patrick. Entre clube e jogador já está tudo encaminhado. Resta o Shakhtar liberar o meia de 30 anos, que tem contrato até 2025 com o clube ucraniano. A ideia do atleta é se transferir em definitivo, mas para isso o Inter teria que pagar um valor ao Shakhtar. Alan Patrick atuou no Colorado entre 2013 e 2014.