Grêmio vence o Ypiranga na Arena e conquista o Gauchão pelo quinto ano consecutivo

O Grêmio venceu o Ypiranga por 2 a 1 neste sábado (2), na Arena, e sagrou-se campeão do Campeonato Gaúcho de 2022. Foi a quinta vez consecutiva que o Tricolor conquista o título do Estadual e a 41ª vez na sua história. Na partida de ida, em Erechim, o time de Roger Machado havia vencido por 1 a 0 e ficaria com a taça até com um empate diante dos mais de 43 mil torcedores presentes.

Agora a esperança da torcida gremista é que o título gaúcho motive ainda mais um Grêmio que tem na Série B de 2022 seu maior desafio do ano, que é retornar à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. O Tricolor faz sua estreia no próximo sábado (9), às 16h30min, diante da Ponte Preta, em Campinas.

O Jogo

Atrás no placar agregado, o Ypiranga naturalmente se obrigou a tomar as ações ofensivas do jogo e demonstrou certa superioridade nos primeiros minutos do primeiro tempo. Logo depois o Grêmio soube conter o ataque do Canarinho e passou a ser superior aos visitantes, com escapadas pelo lado esquerdo, com Ferreira, e não dando espaços ao time de Erechim.

Embora superior ao Ypiranga, até os 44 minutos o Grêmio não havia tido uma chance clara de gol. Foi então que, em nova arrancada pela esquerda, desta vez com Elias, o jogador sofreu a falta na entrada da área. Na cobrança, Bitello acertou o travessão e, no rebote, Rodrigues cabeceou a bola novamente para dentro da área e encontrou Bruno Alves. O zagueiro, livre, cabeceou no canto direito de Edson e abriu o placar para o Grêmio.

Ao final dos 45 minutos iniciais, foram sete finalizações do Tricolor contra duas do Ypiranga. A melhor oportunidade dos visitantes também foi na bola parada, em um cruzamento onde o goleiro Brenno saiu mal, mas conseguiu desviar a bola e evitar o gol do Ypiranga.

O técnico Luizinho Vieira promoveu a entrada do meia Cesinha no lugar de Marcelinho. O jogador havia tido uma boa atuação na partida de ida. À essa altura, o Ypiranga precisava de dois gols para levar a disputa do título do Gauchão 2022 aos pênaltis. Já o Grêmio, manteve o mesmo time que entrou em campo.

O segundo tempo de partida foi um retrato do primeiro, com um Grêmio ainda superior diante de um Ypiranga cada vez mais sentindo o peso do jogo e não conseguindo chegar ao gol de empate, causando erros de passes importantes e deixando espaços para o ataque gremista.

O jogo praticamente controlado pelo Grêmio deu ao time de Roger Machado a tranquilidade de chegar ao ataque e ampliar o placar aos 29 minutos com Rodrigues. O jogador aproveitou o rebote de Edson após finalização de Villasanti e mandou para o fundo das redes. Logo na sequência, a resposta do Canarinho veio com um gol de Erick para descontar - o meia o consolidou como artilheiro da competição.

O gol do time de Erechim acelerou o jogo e os visitantes tentavam a todo custo chegar ao gol de empate, enquanto o Grêmio praticamente esperava o apito final que veio aos 52 minutos e sacramentou o título gremista.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 2

Brenno; Rodrigues, Bruno Alves, Geromel e Diogo Barbosa; Villasanti e Lucas Silva (Thiago Santos); Bitello (Benítez), Campaz (Janderson) e Ferreira (Gabriel Silva); Elias Manoel (Churín). Técnico: Roger Machado.

Ypiranga 1

Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bispo e Diego Porfirio; Lorran (Robson (Gabriel Rosseto)), Erick e Falcão; Marcelinho (Cesinha), Matheus Santos (Jefferson) e Hugo Almeida (Rodrigo Carioca). Técnico: Luizinho Vieira.

Árbitro: Leandro Vuaden