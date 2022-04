Inter anuncia Paulo Autuori e o atacante Carlos de Pena

A sexta-feira (1) foi de chegadas no Inter. Após uma semana do seu desligamento do Goiás, Paulo Autuori finalmente foi anunciado como coordenador técnico do Inter. A vaga prometida por Alessandro Barcellos em campanha ainda não havia sido preenchida. Além da novidade no departamento de futebol, a diretoria anunciou o atacante Carlos de Pena, contratado junto ao Dínamo de Kiev, por indicação de Cacique Medina.

Com passagem como técnico em 1999, Autuori volta ao Beira-Rio, 23 anos depois, com a missão de organizar um departamento de futebol bagunçado. Aos 65 anos, ele pediu demissão do Goiás para assumir o desafio colorado. No início do ano, após um desentendimento com a direção do Athletico-PR, acabou deixando o Furacão. Como coordenador técnico, Autuori trabalhou ainda no São Paulo, Santos e Fluminense. A direção segue no mercado em busca de um novo gerente de executivo para substituir o dispensado Paulo Bracks.

Ainda no início da noite desta sexta-feira (1), foi anunciado o atacante Carlos de Pena. O uruguaio chega por empréstimo junto ao Dínamo de Kiev até o final da temporada, com possibilidade de extensão do vínculo. Formado pelo Nacional de Montevidéu, o jogador de 30 anos acumula cinco atuando na Europa. Pena passou pelo Middlesbrough (Inglaterra), Real Oviedo (Espanha) e desde 2019 estava no Dínamo. Na América do Sul, teve duas passagens pelo Nacional, sendo comandado por Cacique Medina em 2018.