Copa do Mundo 2022: Brasil conhece seus adversários na primeira fase; veja os grupos

A Fifa sorteou nesta sexta-feira (1) os oito grupos da primeira fase da Copa do Mundo de 2022 no Catar. A cerimônia foi realizada no Centro de Exibição e Convenção de Doha. O Brasil ficou no grupo G e terá Sérvia, Suiça e Camarões como adversários na fase de grupos da competição.

A estreia brasileira será contra os sérvios, no dia 24 de novembro. A abertura da Copa acontece no dia 21 de novembro, entre a anfitriã Catar e o Equador.

divididas em quatro potes versão mais recente do ranking de seleções As seleções foram. A entidade se baseou naque foi divulgado ontem (31). Sendo assim, o Brasil foi um dos cabeça de chave e ficou no pote 1 junto de Argentina, Bélgica, França, Espanha, Inglaterra, Portugal e o anfitrião Catar.

A Copa do Mundo no Catar ocorre entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Até o momento, 29 seleções já garantiram vaga no Mundial. As últimas três classificadas serão definidas pelas repescagens mundial e europeia.

As partidas entre Costa Rica e Nova Zelândia, e Peru x Austrália ou Emirados Árabes, válidas pela repescagem mundial, serão realizadas em junho. Na Europa, o País de Gales espera a definição entre Escócia e Ucrânia para conhecer seu adversário na briga por uma das vagas restantes no Catar.

Veja os grupos da Copa do Mundo Catar 2022

Grupo A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

Repescagem Europeia (País de Gales ou Ucrânia ou Escócia)

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Repescagem Internacional 1 (Peru ou Austrália ou Emirados Árabes)

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Repescagem Internacional 2 (Costa Rica ou Nova Zelândia)

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suiça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coréia do Sul