Tetê não vem mais e Grêmio apresenta Rodrigo Ferreira

Nesta quinta-feira (31), o Grêmio foi informado que o atacante Tetê não vem mais para a disputa da segunda divisão. O atacante do Shakhtar Donetzk foi emprestado ao Lyon, da França, que terá direito de compra do jogador revelado pelo Tricolor. Devido aos conflitos entre Ucrânia e Rússia, a prioridade era negociar Tetê. A ideia inicial era um empréstimo por três meses. No entanto, os franceses querem contar com ele para a disputa da Liga Europa.

Se Tetê não vem, Rodrigo Ferreira foi apresentado nesta quinta-feira. Melhor lateral-direito do Campeonato Paulista, o jogador do Mirassol chega por empréstimo até o fim da temporada. Aos 27 anos, Rodrigo "quer aproveitar a primeira chance em um grande clube". Ele chega para disputar vaga com Edílson, contratado em março.

A direção segue esperançosa no acerto com o atacante Elkson, que atua na China desde 2013. No Brasil, Elkson atuou pelo Vitória e se destacou no Botafogo. Quem também deve chegar na próxima semana é Gabriel Teixeira, emprestado pelo Fluminense.