Grêmio e Ypiranga duelam no capítulo final do Gauchão

Após a vitória por 1 a 0, no último sábado, em Erechim Neste sábado (2), às 16h30min, Grêmio e Ypiranga voltam a medir forças no duelo que definirá o campeão gaúcho de 2022., o Tricolor deu um importante passo para a conquista do pentacampeonato. Com o apoio do torcedor na Arena, o time de Roger Machado precisa apenas de um empate para levantar a taça. Como não tem gol qualificado, com qualquer vitória simples, o Canarinho leva para os pênaltis. Já um triunfo com diferença de dois gols dá ao time do Interior o título inédito.

O mistério do lado gremista é a presença de Diego Souza. Um dos artilheiros do Estadual voltou a sentir um desconforto muscular na coxa esquerda no treino da terça-feira, passou por exames, mas não teve nenhuma lesão detectada. Assim, deve jogar neste sábado.

O restante da equipe deve ser o mesmo que conquistou a vantagem em Erechim. Uma dúvida seria a volta de Ferreirinha, que não participou da primeira partida, pois estava suspenso. Entretanto, Roger deve manter Elias Manoel, aumentando o poder de marcação do atacante. Com isso, o Tricolor deve ir a campo com Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Silva, Villasanti, Bitello, Campaz e Elias; Diego Souza.

No Ypiranga, a motivação de chegar à inédita conquista se basta para fazer com que comissão técnica e jogadores coloquem seus nomes na história. O gol de pênalti marcado por Lucas Silva, nos minutos finais, foi um duro golpe para a equipe de Luizinho Vieira. Após uma semana de treinos em Erechim, a delegação chegou à Capital nesta quinta-feira. Nesta sexta, realiza uma última atividade no CT Parque Gigante, do Inter.

Dois jogadores do Ypiranga foram preservados nesta semana para evitar um agravamento de problemas musculares. O goleiro Edson e o volante Lorran não treinaram nesta quinta-feira, mas estão junto com a delegação e vão a campo na Arena. Luizinho deve escalar o time com Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo e Diego Porfírio; Lorran, Falcão, Marcelinho, Erick e Matheus Santos; Hugo Almeida.