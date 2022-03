Inter enfrenta o Atlético-MG na estreia do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite de quarta-feira (30) a tabela detalhada das primeiras cinco rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A 2022. O primeiro jogo da competição nacional será no dia 9 de abril, entre Fluminense e Santos, no Maracanã, às 16h30min. A entidade, porém, informa que a abertura oficial da competição será no domingo (10), entre Atlético-MG e Inter, no Mineirão, por ser a estreia do atual campeão do Brasileiro.

Na segunda rodada da competição, o Colorado recebe o Fortaleza, no Beira-Rio, às 18h do dia 17 de abril. O time de Alexander Medina volta a campo no dia 23 de abril quando, às 19h, visita o Fluminense, no Maracanã, pela 3ª rodada. Pela 4ª rodada, o time entra em campo no dia 1º de maio, às 19h, no Beira-Rio, para encarar o Avaí. Na rodada seguinte, o confronto é local: Inter e Juventude jogam no dia 8 de maio, às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Confira abaixo os adversários, dias e horários dos primeiros cinco jogos do Inter e do Juventude na Série A do Brasileirão:

1ª RODADA

10 de abril, domingo

16h - Mineirão, Belo Horizonte

Atlético-MG x Inter

11 de abril, segunda-feira

20h - Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Juventude x Red Bull Bragantino

2ª RODADA

16 de abril, sábado

19h - Independência, Belo Horizonte

América-MG x Juventude

17 de abril, domingo

18h - Beira-Rio, Porto Alegre

Inter x Fortaleza

3ª RODADA

23 de abril, sábado

19h - Maracanã, Rio de Janeiro

Fluminense x Inter

24 de abril, domingo

18h - Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Juventude x Cuiabá

4ª RODADA

1º de maio, domingo

11h - Nilton Santos, Rio de Janeiro

Botafogo x Juventude

19h - Beira-Rio, Porto Alegre

Inter x Avaí

5ª RODADA

8 de maio, domingo

19h - Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Juventude x Inter