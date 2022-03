Grêmio: Ricardinho retorna de Portugal para disputar a Série B

Enquanto o técnico Roger Machado faz os últimos ajustes para o jogo decisivo do próximo sábado (2), diante do Ypiranga, na Arena, que definirá o campeão gaúcho de 2022, a direção do Grêmio segue trabalhando em busca de nomes para reforçar o elenco para a disputa da Série B. Nesta quarta-feira (30), surgiu a informação de que o Tricolor está repatriando o jovem atacante Ricardinho. Após um breve período no Marítimo, de Portugal, o atleta voltará para jogar a segunda divisão nacional.

A passagem por solo português não foi das melhores. Ricardinho disputou 12 jogos e marcou apenas um gol. Nas últimas partidas nem foi relacionado. Para voltar, o jogador abriu mão do salário do último mês e encerrou o vínculo que terminaria em junho. No ano passado, o atacante de 20 anos atuou em 32 jogos, marcando nove gols e dando duas assistências. Com o desempenho, renovou o contrato até 2024. Cobiçado pelo Atlético-GO, a direção negou um novo empréstimo e anunciou a sua volta. Quem deve atuar pelo time goiano é o argentino Churín.

Roger pode ter ainda mais um reforço para o ataque. A diretoria oficializou uma proposta por Elkson. O atacante abriu mão da nacionalidade brasileira, se naturalizou chinês e defende a seleção nacional, já tendo disputado 13 jogos e marcado quatro gols. Desde 2013 atuando no Oriente, Elkeson defendeu o Guangzhou e o Shanghai Port. Ao todo, balançou as redes 158 vezes.

A CBF divulgou a tabela das seis primeiras rodadas da Série B. Nesta quarta, o Grêmio ficou conhecendo o início de seu calvário em busca do retorno à elite do futebol brasileiro.O Tricolor estreia no próximo dia 9 de abril, um sábado, diante da Ponte Preta, às 16h30min, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Na segunda rodada, o time de Roger Machado encara a Chapecoense, às 19h do dia 15 de abril, na Arena. Os adversários gremistas nas rodadas seguintes serão o Guarani (em casa), o Operário-PR (fora), o CRB (em casa) e o Cruzeiro (fora).