Grêmio encara a Ponte Preta na estreia na Série B

Juliano Tatsch

O Grêmio já sabe como irá começar sua jornada em busca do retorno para a elite do futebol brasileiro. A CBF divulgou na noite de terça-feira (29) a tabela das seis primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. O time gaúcho estreia na competição no dia 9 de abril, um sábado, quando enfrenta a Ponte Preta, às 16h30min, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.