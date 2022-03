Portugal espanta zebra e Cristiano Ronaldo terá quinta chance de brilhar na Copa

Portugal garantiu nesta terça-feira (29) sua sexta participação seguida em Copas do Mundo. Em casa, a equipe liderada por Cristiano Ronaldo não deu chance para a zebra, bateu a Macedônia do Norte por 2 a 0 e ficou com uma das vagas na disputa da repescagem do continente. Coube ao meia Bruno Fernandes marcar os dois gols da partida, o primeiro deles após uma assistência de CR7, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto.

As arquibancadas estavam lotadas e havia um clima de esperança e tensão desde os primeiros minutos. Afinal, a Macedônia do Norte chegou a essa fase após superar a Itália na abertura do mata-mata, com vitória em Palermo, por 1 a 0.

O temor de um novo fiasco diante de uma nação que está apenas na 67ª posição do ranking da Fifa e nunca disputou uma Copa, porém, começou a cair por terra aos 32 minutos, quando saiu o primeiro gol. Depois do intervalo, a conta foi fechada aos 20 minutos.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo agora terá a chance de brilhar em sua quinta participação em Mundiais. Maior artilheiro de uma seleção masculina em todos os tempos (115 gols) e jogador que mais vestiu a camisa de Portugal (186), Cristiano Ronaldo já disputou quatro Copas.

Também nesta terça, a Polônia venceu a Suécia e conquistou sua vaga no Catar. Robert Lewandowski e Piotr Zielinski fizeram os gols da vitória por 2 a 0. A última vaga da Europa no torneio será definida entre País de Gales e o vencedor do duelo entre Ucrânia e a Escócia. O confronto teve de ser adiado como consequência da guerra iniciada pela Rússia contra os ucranianos. O jogo deverá ser disputado até junho, em data a ser definida pela Fifa.

Na sexta-feira (1), às 13h (de Brasília), a entidade máxima do futebol vai sortear no Qatar os grupos do Mundial.

Senegal supera o Egito nos pênaltis e garante vaga no Catar

Na disputa das Eliminatórias da África, Senegal venceu o Egito nesta terça-feira (29) nos pênaltis (3 a 1), depois de também ter ganhado a partida por 1 a 0, no tempo normal -devolvendo o placar da derrota no jogo de ida, na casa dos egípcios.

Hamdi Fathi, logo aos quatro minutos, foi quem marcou o gol no tempo regulamentar. Nas penalidades, Mohamed Salah, do Liverpool, desperdiçou a primeira cobrança do Egito. Seu companheiro no time inglês, Sadio Mané, converteu o chute que definiu a vitória dos senegaleses.

A seleção de Gana foi outra que carimbou seu passaporte nesta terça. Fora de casa, empatou com a Nigéria por 1 a 1, no estádio Nacional Abuja, e ficou com a vaga devido ao gol como visitante - no jogo de ida, houve um empate sem gols.