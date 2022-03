Luizinho Vieira afirma que o Ypiranga está vivo e que confia nos seus atletas

O gol sofrido nos minutos finais em Erechim foi bastante lamentado pelos atletas e pelo técnico do Ypiranga, Luizinho Vieira. O treinador da equipe de Erechim chegou a afirmar que é “meio contra o VAR” para tentar justificar a marcação da penalidade sobre o atacante Churín aos 44 minutos do segundo tempo.

Com a bola rolando, Luizinho elogiou a boa atuação do time, principalmente, na segunda etapa. “A gente sai perdedor do primeiro capítulo, mas o Ypiranga está vivo. Eu confio nos meus atletas. Tivemos o controle do jogo em vários momentos. Agora, é projetar, recuperar os atletas e procurar, dentro da Arena, reverter a situação", disse.

Embora o Canarinho tenha sido massacrado no primeiro tempo, o treinador achou injusta a derrota sofrida com o gol marcado por Lucas Silva, no finzinho do confronto. “O resultado mais justo, hoje, seria o empate. O jogo, no primeiro tempo, passou mais pelo lado do Grêmio. Corrigimos a parte tática e a equipe evoluiu muito na segunda etapa. Vamos tentar, de todas as maneiras, sair de Porto Alegre com o título", projetou.

Na mesma linha do comandante, o lateral-esquerdo Diego Porfirio também lamentou a marcação da penalidade, que ocorreu e foi marcada pelo árbitro Anderson Daronco, com a indicação do VAR: "Não vou nem falar sobre esse pênalti que ele deu. Mas não tem nada resolvido ainda e vamos em busca da vitória na próxima semana para conquistar o título", garantiu.