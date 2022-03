Roger Machado reconhece o adversário e comemora boa vantagem

Diante da melhor campanha da fase de grupo do Campeonato Gaúcho, o Grêmio soube competir, desperdiçou chances de abrir uma vantagem ainda maior, mas um gol nos últimos minutos da partida garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga. Com a vantagem, o Tricolor joga por um empate, no próximo sábado (2), na Arena, para levar o pentacampeonato.

O técnico Roger Machado fez questão de reconhecer a qualidade do adversário e destacou o bom desempenho de sua equipe em Erechim. “Conseguimos equilibrar o jogo justamente porque a gente competiu e respeitou o melhor time da primeira fase do campeonato. Como eu frisei no início do jogo, uma final se ganha e se compete. Mesmo com o placar mínimo, foi uma boa vantagem. Acho que fizemos um bom jogo”, analisou o técnico.

Roger também avaliou a alternância do controle da partida no primeiro duelo das finais do Gauchão 2022. “Foram dois tempos distintos. Conseguimos roubar bastante bola, nossos encaixes funcionaram bem e tivemos volume de jogo. Mas no segundo tempo era nítido que o Ypiranga faria mudanças”, disse.

Lucas Silva, que oscilou entre a titularidade e o banco de reservas neste início de temporada, falou sobre o pênalti convertido, que garantiu a vantagem na decisão: “São momentos assim que diferenciam o jogador. Eu já vinha me preparando. Sempre gosto de bater pênalti. Assim que surgiu, me coloquei à disposição e estava confiante", contou.