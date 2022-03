Grêmio vence o Ypiranga e se aproxima do pentacampeonato

Em jogo de dois tempos distintos no Colosso da Lagoa, em Erechim, Ypiranga e Grêmio fizeram um bom jogo na tarde deste sábado (26), pelo duelo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho. Após dominar todo primeiro tempo, o Grêmio desperdiçou chances e, na etapa final, foi pressionado pelo Canarinho, mas um pênalti, marcado com o auxílio do VAR, nos minutos finais, deu a vantagem para o time da Capital. Com isso, no duelo da volta, no próximo sábado (2), na Arena, um empate garante o pentacampeonato ao Tricolor.

A postura do time de Roger Machado freou o ímpeto dos donos da casa na etapa inicial. Em apenas 10 minutos de partida, o Tricolor criou duas chances claras para abrir o marcador. Logo aos seis minutos, Campaz levantou na área, Elias dominou colocando na frente e bateu na saída do goleiro, mas Edson se esticou todo e fez um milagre no Colosso da Lagoa. Quatro minutos depois, Bitello lançou Campaz nas costas da marcação e chutou de fora da área e acabou acertando a trave.

Melhor em campo, Campaz quase marcou aos 15: Bitello tocou para Diego Souza ajeitar para o colombiano chegar batendo, mas a bola foi para fora. O Canarinho seguiu pressionado e o Grêmio chegou perto mais uma vez aos 23: Elias recebeu na entrada da área, girou em cima da defesa e finalizou rasteiro. Atento, Edson espalmou para escanteio.

O Ypiranga só acordo para o jogo na reta final do primeiro tempo. Aos 35, Gedeílson dominou na ponta-direita e aplicou uma lambreta em cima de Diogo Barbosa, fez o cruzamento, mas a bola bateu na marcação. Na sequência, Erick fez ótima jogada pessoal e cruzou. A zaga gremista afastou para a linha de fundo.

Só que atrás, o Canarinho seguiu falhando e, aos 41, Diogo Barbosa tabelou na esquerda e tocou para Campaz. O colombiano tentou encobrir o goleiro e a bola tocou no travessão, na trave e ficou nas mãos de Edson.

Depois de finalizar apenas uma vez, para fora, em todo primeiro tempo, o técnico Luizinho Vieira promoveu duas trocas no meio-campo: sacando Lorran e Luiz Felipe para as entradas de Cesinha e Robson. As alterações fizeram com que o Ypiranga melhorasse e ficasse mais tempo com a bola, mas sem conseguir chegar com perigo ao gol adversário.

Já o Grêmio seguiu criando chances. Aos sete minutos, após boa troca de passes pela esquerda, Bitello acionou Elias. O atacante girou e chutou forte, mas Edson fez a defesa em dois tempos. A resposta do Canarinho veio aos 18: Robson puxou o contra-ataque rápido, a bola passou por Erick até Falcão. O meio-campo do Ypiranga soltou a bomba e mandou no travessão. Na sobra, Hugo Almeida mandou para o gol, mas Brenno salvou o Grêmio.

E quando tudo indicava um empate sem gols, aos 44 minutos, Daronco foi chamado pelo árbitro de vídeo e foi revisar um lance dentro da pequena área do Ypiranga. Após a revisão, o juiz viu falta de Amorim em cima de Churín. Lucas Silva cobrou e deu números finais ao confronto.

Ypiranga 0

Edson; Gedeílson (Guilerme Amorim), Carlos Alexandre, Bispo e Diego Porfirio; Lorran (Robson), Falcão, Marcelinho (Jefferson) e Luiz Felipe (Cesinha); Erick e Hugo Almeida (Gabirel Rosetto). Técnico: Luizinho Vieira.

Grêmio 1

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello (Vini Paulista), Campaz (Gabriel Silva) e Elias (Janderson); Diego Souza (Churín). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Anderson Daronco.