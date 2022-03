Inter tem adversários definidos na fase de grupos da Sul-Americana

O Inter já sabe quem serão seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana deste ano. Em sorteio realizado no fim da manhã desta sexta-feira (25), em Luque, no Paraguai, a Conmebol definiu os oito grupos da competição continental.

O Colorado está no Grupo E, junto com Independiente Medellin (COL), 9 de Octubre (EQU) e Guaireña (PAR). Ainda não há data definida para a estreia do clube gaúcho. A única data definida é a da final do torneio, marcada para o dia 1º de outubro, no estádio no Mané Garrincha, em Brasília.

Confira abaixo todos os grupos da copa Sul-Americana 2022:

Grupo A

Lanús (ARG)

Montevideo Wanderers (URU)

Metropolitanos (VEN)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Grupo B

Racing (ARG)

Melgar (PER)

River Plate (URU)

Cuiabá

Grupo C

Santos

Unión La Calera (CHI)

Banfield (ARG)

Universidad Católica (EQU)

Grupo D

São Paulo

Jorge Wilstermann (BOL)

Ayacucho (PER)

Everton (CHI)

Grupo E

Inter

Independiente Medellin (COL)

9 de Octubre (EQU)

Guaireña (PAR)

Grupo F

LDU (EQU)

Defensa y Justicia (ARG)

Atlético-GO

Antofagasta (CHI)

Grupo G

Independiente (ARG)

Deportivo La Guaira (VEN)

Ceará

General Caballero (PAR)

Grupo H