Grêmio e Ypiranga iniciam duelo pelo título do Gauchão

De um lado, o favorito Grêmio vai em busca do pentacampeonato. Do outro, o Ypiranga bem organizado e com a melhor campanha da primeira fase. Neste sábado (26), às 16h30min, em Erechim, as duas equipes iniciam a luta pelo título gaúcho de 2022. A primeira partida será no Colosso da Lagoa, já que o Tricolor acabou à frente pelo saldo de gols. O duelo de volta será no sábado seguinte, dia 2, na Arena.

A classificação inédita do Canarinho foi com bom futebol e muita emoção. Após perder o jogo de ida da semifinal para o Brasil, em Pelotas, por 1 a 0, a equipe do técnico Luizinho Vieira fez 3 a 1 na última quarta-feira, em casa, e chegou à final do Estadual pela primeira vez na história. Por apenas um gol, o Ypiranga não decidirá o título em Erechim. O destaque do time é o atacante Erick, com passagem pelo próprio Grêmio. Ele é um dos artilheiros do Gauchão, com cinco gols e já está negociado com o Vasco.

A derrota desta quarta-feira por 1 a 0 não manchou a classificação e fez a festa do torcedor que foi à Arena. Já o Grêmio vai em busca do pentacampeonato, na primeira decisão de Roger Machado como treinador. Jogador formado nas categorias de base do clube, o ex-lateral-esquerdo levou a equipe à final após derrotar o maior rival por 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal, no Beira-Rio.

Para a parida, Roger segue sem contar com Villasanti, que está defendendo a seleção do Paraguai, pelas Eliminatória Sul-Americana. Com isso, o questionado e criticado Thiago Santos pode seguir como titular. O jovem Fernando Henrique é opção, mas a experiência e o jogo fora de casa devem garantir a escalação do volante.

O atacante Ferreirinha, que voltou a campo após um longo período afastado por uma lesão muscular e dores no quadril, também está fora do confronto deste sábado. Depois de entrar na etapa final, o camisa 10 se envolveu numa confusão nos minutos finais do Grenal e acabou expulso. Pelo pouco tempo de recuperação dos atletas, a comissão técnica irá priorizar a parte física e não fará nenhum treino mais pesado.