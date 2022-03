Paulo Autuori será o novo coordenador técnico do Inter

Após a eliminação para o Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho, a direção do Inter deu início ao processo de reformulação do departamento de futebol. O primeiro nome será Paulo Autuori, que assume o cargo de coordenador técnico. Depois de uma passagem vitoriosa pelo Athletico-PR, o ex-treinador que passou pelo Colorado em 1999, pediu demissão do Furacão e estava no Goiás desde 24 de fevereiro.

Após a procura pela diretoria do Inter, Autuori conversou com o clube esmeraldino e já se despediu do grupo de atletas na tarde desta quinta-feira. O profissional de 65 anos já exerceu a função no São Paulo. Como treinador, se destaca no currículo as conquistas da Libertadores pelo Cruzeiro e pelo próprio São Paulo, além do Campeonato Brasileiro de 1995.

As mudanças no departamento de futebol não pararam por aí. Com a vinda de Autuori, um novo executivo de futebol chegará para ocupar o cargo em aberto desde a demissão de Paulo Bracks, há um mês. O nome de Alexandre Mattos, atual Atlhetico-PR, foi sondado. Nesta semana, surgiu o interesse em Jorge Andrade, que trabalha no Sport. O gaúcho de 46 anos já esteve no Colorado e tem experiência com as categorias de base.

Dentro das quatro linhas, a equipe só volta a campo na abertura do Campeonato Brasileiro, em 10 de abril. O período será de mais testes para o contestado técnico Cacique Medina. A boa atuação e a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na volta da semifinal do Gauchão, deram uma sobrevida ao uruguaio.

Nos bastidores, especula-se as saídas de alguns nomes que não vêm sendo utilizados. A manutenção do treinador passa por uma mea-culpa da direção em não oferecer os reforços a tempo para Medina. Peças pontuais e com status de titularidade devem desembarcar no Beira-Rio nas próximas semanas. Jogadores que estão fora dos planos devem ser usados como moeda de troca.