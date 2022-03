Grenal 437: Inter vence por 1 a 0 na Arena, mas Grêmio avança à final do Gauchão

O Grêmio está classificado para a grande decisão do Gauchão 2022. O Grenal 437 foi vencido pelo Inter por 1 a 0, mas a vantagem gremista de 3 a 0, conquistada no Beira-Rio na partida de ida, dava ao Tricolor o luxo de poder perder por até dois gols de diferença diante de sua torcida.

Classificado, o Grêmio agora enfrenta o Ypiranga de Erechim na grande decisão, marcada para os dias 26 de março e 2 de abril. A partida de ida será na Arena do Grêmio.

O Inter tinha a obrigação de vencer o maior rival por pelos menos três gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Precisando de gols, o técnico Alexander Medina promoveu a entrada do centroavante Wesley Moraes no ataque colorado. Já o volante Liziero atuou na lateral-esquerda – Moisés e Paulo Victor estavam fora da partida.

O Tricolor chegou praticamente igual em relação ao time que venceu por 3 a 0. A única mudança foi a entrada de Thiago Santos no lugar de Villasanti, convocado pelo Paraguai para a disputa das Eliminatórias.

O jogo

O primeiro tempo de partida foi confortável para um Grêmio com vantagem de 3x0. Jogando no contra-ataque, buscando os espaços deixados por um Inter obrigado a fazer gols, o time de Roger Machado teve um primeiro tempo de controle e não deu espaços para o ataque colorado. Quando o Inter conseguiu escapar, a bola parou em um milagre de Brenno após uma cabeçada de David na pequena área, aos 9 minutos.

O que se viu ao longo dos 45 minutos iniciais foi um Inter com a posse de bola e atuando de forma mais compactada, conseguindo barrar o contra-ataque gremista, mas ao mesmo tempo, sem efetividade e encontrando dificuldades numa bem postada defesa tricolor – em certos momentos, os donos da casa defendiam com uma linha de cinco jogadores. Já o ataque do Grêmio se resumiu a tentativas de escapadas no contra-ataque em erros do Inter e finalizações de fora da área.

O colorado acabou o primeiro tempo com 71% de posse de bola. No entanto, não conseguiu transformá-la em oportunidades de gol. O ataque, que já encontrava dificuldades, se viu numa situação ainda pior quando David teve que ser substituído aos 38 minutos com uma lesão no tornozelo direito.

Na volta do intervalo, ambos os times voltaram sem modificações para o segundo tempo.

Ainda que tenha mantido o contra-ataque como principal arma, o que se viu no início da etapa complementar foi um Grêmio um pouco mais avançado, chegando a pressionar a saída de bola colorada. O Inter encontrou as mesmas dificuldades do primeiro tempo e não conseguia se impor no ataque.

Foi a bola parada que trouxe esperanças ao torcedor colorado depois de uma cobrança de falta do capitão Taison no ângulo esquerdo de Brenno, aos 18 minutos. O gol incendiou ainda mais o clássico e o Colorado passou a se expor ainda mais ao ataque em busca do 3x0. Mas quem quase mandou a bola para o fundo das redes foi o Grêmio, em um contra-ataque que virou uma finalização de Campaz bloqueada por Kaique Rocha. Em seguida, na cobrança de escanteio, Ferreira cabeceou e Daniel salvou.

O ataque colorado até pareceu ter se encontrado na partida e buscou acelerar o jogo diante de um Grêmio com uma estratégia bem executada. Quando o Inter conseguiu finalizar, Brenno novamente apareceu nas finalizações de Maurício e Wesley Moraes.

O final do jogo ficou marcado pelos ânimos acirrados dentro de campo e o início de uma confusão que resultou nas expulsões de Ferreira e Bruno Méndez. Classificado para as finais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio não contará com seu camisa 10 na partida de ida da decisão.

Ficha Técnica

Grêmio 0

Brenno; Rodrigues (Mateus Sarará), Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Gabriel Silva) e Lucas Silva; Bitello (Fernando Henrique), Campaz (Janderson) e Elias (Ferreira); Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Inter 1

Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Kaique Rocha e Liziero; Gabriel (Johnny) e Edenilson; Taison (Cadorini), Maurício (Gustavo Maia) e David (Caio Vidal); Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Arbitragem: Leandro Vuaden