"Até quarta-feira, sem mudanças", diz dirigente colorado após derrota no Grenal

A crise, que parecia temporariamente afastada do vestiário do Inter depois da vitória no Grenal da fase classificatória do Gauchão, voltou com força depois da retumbante derrota de 3 a 0 no clássico de ida das semifinais , disputado neste sábado (19) no Beira-Rio. A derrota dilatada e as vaias e protestos após o jogo criaram um ambiente muito difícil para a permanência do treinador Alexander Medina. Porém, o técnico uruguaio está garantido no cargo - pelo menos até o jogo de volta, na próxima quarta-feira, na Arena.

"De cabeça quente é mais difícil fazer uma avaliação. Ninguém está satisfeito, ninguém gostou do que aconteceu hoje. Mas não teremos mudanças até a quarta-feira, isso só atrapalharia a sequência do trabalho", acentuou o vice-presidente de futebol do Inter, Emílio Papaleo Zin.

Na visão do dirigente, o placar não reflete o que aconteceu dentro de campo. "No Grenal que o Inter venceu (na fase classificatória), nosso time deu um banho de bola no Grêmio. Hoje, eu não acredito que foi um banho de bola do Grêmio. Nós perdemos o jogo, evidentemente, mas não há correlação com o domínio que o Inter teve na semana passada. Os senhores viram, o jogo começou com o Inter jogando uma grande partida", argumentou. O primeiro gol gremista, do atacante Elias Manoel, aconteceu aos 10 minutos da primeira etapa.

Mesmo em meio à tempestade, Alexander Medina preferiu adotar um discurso de otimismo. "Na minha visão, foram erros muitos pontuais nossos (que levaram aos gols). É do futebol, essas coisas acontecem, temos que seguir tranquilos. Todos estão muito focados em seguir crescendo, evoluindo. Teremos na quarta-feira uma linda oportunidade de reverter essa situação", afirmou. Na leitura do treinador, o jogo estava parelho até a expulsão de Paulo Victor, na segunda etapa.

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, não apareceu para as coletivas. A tendência, segundo informações dos bastidores, é de demissão de Medina após o clássico de quarta-feira que vem - a não ser que o Colorado consiga uma reversão de expectativa que, neste momento, parece improvável.