Grêmio festeja vitória no Grenal, mas pede pés no chão para jogo de volta na Arena

Nada está decidido. Em poucas palavras, foi esse o resumo das manifestações gremistas após a contundente vitória de 3 a 0 no Grenal deste sábado (19), em pleno Beira-Rio , na partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Bastante celebrado nos bastidores, o resultado foi visto como um indicativo de um novo momento, depois de uma atuação péssima no clássico da fase de grupos do estadual - mas as vozes da delegação gremista fizeram questão de frisar que há outro clássico, na quarta-feira que vem, e ele definirá a vaga para a final do Gauchão.

"Foi um jogo diferente, no qual tivemos uma postura de buscar protagonismo", afirmou o treinador Roger Machado. "É uma vitória importante, mas nada está decidido. É um placar importante, que nos dá tranquilidade. Mas temos que manter a humildade, saber reconhecer que, assim como soubemos fazer um jogo diferente, o Inter também pode fazer algo que pode nos surpreender", acrescentou.

Embora admitindo que ainda há muito a ser feito, Roger disse acreditar que o Grêmio "encontrou um caminho" para o restante da temporada. E exaltou a atuação de garotos como Elias Manoel e Bitello, decisivos no clássico. "Isso é ser a esperança, é um processo que tem que ser cumprido. Não é jogar a camisa na mão deles e esperar que eles decidam. O jogador jovem vai ser sempre a esperança, até que eles se firmem e se tornem referência."

"Apenas ganhamos um jogo, mais nada", acentuou o vice de futebol do Grêmio, Denis Abrahão. Ainda assim, o dirigente frisou que o Tricolor ambiciona, sim, o título estadual. "Nós estamos disputando o Campeonato Gaúcho, e queremos ganhar. Estamos trabalhando na Série B, preocupados, mas ela só começa dia 8 (de abril). Somos humildes, reconhecemos nossa deficiência. Fizemos uma grande partida, contra um grande adversário, mas não ganhamos absolutamente nada. É maravilhoso ganhar um Grenal, ponto. Amanhã recomeça o trabalho", reforçou.

Abrahão aproveitou para denunciar situações de violência no Beira-Rio, em especial o arremesso de um celular contra o rosto do volante Lucas Silva. "Quero deixar registrado que fiquei muito preocupado com o que eu vi aqui. O Lucas foi para o hospital levar pontos, gente. Por muito menos a Arena foi interditada. Um pontapé criminoso, sem bola, caso de expulsão", acrescentou, referindo-se a lance de Bruno Méndez contra Campaz, no segundo tempo, punido com cartão amarelo.